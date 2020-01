Marx sobre la deuda: "Cuidado que el tiempo no es infinito"

Daniel Marx: Hay varias cosas. Primero cuando uno habla de la deuda, habla en general como la deuda del sector público argentino, en referencia a la nacional y de alguna de sus componentes y eso tiene distintas categorías. Hay la llamada deuda digamos de carácter más general que sería lo que la gente entiende como deuda en títulos públicos, después hay deuda con organismos de crédito internacionales (BID, BM, FMI) y hay otras especies y acreedores u otras formas de instrumentación, como ser préstamos bilaterales con otros países o entidades financieras, o de otros organismos oficiales, etc.. Ahora dentro de la deuda en títulos en manos del sector privado, ahí tenemos que el Gobierno hoy está como tratando de refinanciar las deudas en pesos de corto plazo, está viendo el alcance de los otros títulos pagaderos en moneda local pero no necesariamente con cláusula de repago vinculado a los pesos, esto es por ejemplo “un dollar link” o sea “un CER” que eso en parte está reperfilado y en parte están viendo si renuevan voluntariamente o no, eso está en evaluación. Después tenemos títulos denominados y pagaderos en moneda extranjera, ya sea con legislación argentina u otra, que en principio está reperfilado lo que es bajo ley local, y no hay vencimientos de capital inminentes de lo que es ley extranjera.