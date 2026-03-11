De lunes a sábado y durante marzo 2026, todos los descuentos de Cuenta DNI en supermercados + Seguir en









Las personas que perciben jubilaciones o pensiones mediante Banco Provincia reciben un 5% extra de ahorro en las compras realizadas con esta promoción.

Los fines de semana se aplica un 25% de reintegro, con tope de $8.000.

La billetera digital del Banco Provincia continúa con promociones en grandes superficies comerciales de la provincia de Buenos Aires. Las rebajas se aplican en distintos días de la semana según la cadena y el tipo de compra, con reintegros que se acreditan en la cuenta del usuario o descuentos aplicados en el momento del pago.

Las rebajas funcionan de lunes a sábado con distintos porcentajes de devolución y topes de reintegro según el comercio adherido. El programa incluye descuentos que alcanzan hasta el 20% del valor de la compra, con devoluciones que pueden llegar a $20.000, dependiendo del establecimiento y el día de la semana.

cuenta dni Todos los descuentos en supermercados de Cuenta DNI en marzo 2026 Las promociones en supermercados se distribuyen según el día de la semana y el comercio participante. Cada beneficio incluye condiciones específicas como montos mínimos de compra, topes de reintegro o descuentos aplicados en el momento del pago. Descuentos disponibles:

Día 20% de descuento los lunes

Tope de reintegro: $8.000 por día

Compra mínima:

$20.000 el lunes 2 de marzo

$25.000 desde el lunes 9 de marzo Supermercados del interior bonaerense 15% de descuento los martes y miércoles

Tope de reintegro: $6.000 por semana

Compra mínima: $30.000 Nini Mayorista 15% de descuento los martes

Tope de reintegro: $20.000 por día y por persona Carrefour 10% de descuento los miércoles

Sin tope de reintegro

Aplica en Carrefour, Carrefour Maxi, Carrefour Market y Carrefour Express Toledo 20% de descuento los miércoles

Sin tope de reintegro Chango Más 20% de descuento los jueves

Sin tope de reintegro Supermercados Josimar 15% de descuento los miércoles

Tope de reintegro: $6.000 por semana cuenta dnii Todos los beneficios de Cuenta DNI en marzo 2026 El programa de promociones forma parte de una estrategia del Banco Provincia para incentivar el consumo cotidiano, mediante su billetera digital.

Comercios de Cercanía Tope: $5.000 por persona por semana.

Consumo necesario para alcanzarlo: $25.000 semanales.

Medios de pago habilitados: “Pagar QR”, “Clave DNI” o “Link de pago” dentro de la app.

Acreditación: dentro de los 10 días hábiles, visible en “Últimos movimientos”. Además del beneficio en comercios de cercanía, el programa suma promociones en distintos sectores:

Gastronomía: 25% de descuento sábados y domingos, con tope de $8.000 semanales por persona.

Supermercados: descuentos de lunes a domingo en cadenas seleccionadas de toda la provincia.

YPF (tiendas Full): hasta 25% los fines de semana, con tope de $8.000 por semana. No incluye combustibles.

Ferias y mercados bonaerenses: hasta 40% todos los días, con tope semanal de $6.000.

Universidades bonaerenses: hasta 40% todos los días en comercios adheridos, con tope semanal de $6.000.

Librerías: 10% de descuento lunes y martes, sin tope de reintegro.

Farmacias y perfumerías: 10% miércoles y jueves, sin tope.