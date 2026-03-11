La billetera digital del Banco Provincia continúa con promociones en grandes superficies comerciales de la provincia de Buenos Aires. Las rebajas se aplican en distintos días de la semana según la cadena y el tipo de compra, con reintegros que se acreditan en la cuenta del usuario o descuentos aplicados en el momento del pago.
De lunes a sábado y durante marzo 2026, todos los descuentos de Cuenta DNI en supermercados
Las personas que perciben jubilaciones o pensiones mediante Banco Provincia reciben un 5% extra de ahorro en las compras realizadas con esta promoción.
-
Cómo obtener un 10% de descuento en farmacias por semana durante marzo 2026
-
Cuenta DNI: el descuento del 40% en ferias y mercados bonaerenses que permite ahorrar hasta $6.000 por semana
Las rebajas funcionan de lunes a sábado con distintos porcentajes de devolución y topes de reintegro según el comercio adherido. El programa incluye descuentos que alcanzan hasta el 20% del valor de la compra, con devoluciones que pueden llegar a $20.000, dependiendo del establecimiento y el día de la semana.
Todos los descuentos en supermercados de Cuenta DNI en marzo 2026
Las promociones en supermercados se distribuyen según el día de la semana y el comercio participante. Cada beneficio incluye condiciones específicas como montos mínimos de compra, topes de reintegro o descuentos aplicados en el momento del pago. Descuentos disponibles:
Día
-
20% de descuento los lunes
Tope de reintegro: $8.000 por día
Compra mínima:
$20.000 el lunes 2 de marzo
$25.000 desde el lunes 9 de marzo
Supermercados del interior bonaerense
-
15% de descuento los martes y miércoles
Tope de reintegro: $6.000 por semana
Compra mínima: $30.000
Nini Mayorista
-
15% de descuento los martes
Tope de reintegro: $20.000 por día y por persona
Carrefour
-
10% de descuento los miércoles
Sin tope de reintegro
Aplica en Carrefour, Carrefour Maxi, Carrefour Market y Carrefour Express
Toledo
-
20% de descuento los miércoles
Sin tope de reintegro
Chango Más
-
20% de descuento los jueves
Sin tope de reintegro
Supermercados Josimar
-
15% de descuento los miércoles
Tope de reintegro: $6.000 por semana
Todos los beneficios de Cuenta DNI en marzo 2026
El programa de promociones forma parte de una estrategia del Banco Provincia para incentivar el consumo cotidiano, mediante su billetera digital.
Comercios de Cercanía
-
Tope: $5.000 por persona por semana.
Consumo necesario para alcanzarlo: $25.000 semanales.
Medios de pago habilitados: “Pagar QR”, “Clave DNI” o “Link de pago” dentro de la app.
Acreditación: dentro de los 10 días hábiles, visible en “Últimos movimientos”.
Además del beneficio en comercios de cercanía, el programa suma promociones en distintos sectores:
-
Gastronomía: 25% de descuento sábados y domingos, con tope de $8.000 semanales por persona.
Supermercados: descuentos de lunes a domingo en cadenas seleccionadas de toda la provincia.
YPF (tiendas Full): hasta 25% los fines de semana, con tope de $8.000 por semana. No incluye combustibles.
Ferias y mercados bonaerenses: hasta 40% todos los días, con tope semanal de $6.000.
Universidades bonaerenses: hasta 40% todos los días en comercios adheridos, con tope semanal de $6.000.
Librerías: 10% de descuento lunes y martes, sin tope de reintegro.
Farmacias y perfumerías: 10% miércoles y jueves, sin tope.
Dejá tu comentario