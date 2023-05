De Mendiguren respaldó una candidatura de Massa: "Tiene capacidad para armonizar distintos intereses"

Al ser consultado sobre una posible fórmula entre el ministro del Interior, Eduardo "Wado" de Pedro, y Massa, el secretario de Industria adelantó que primero el Frente Renovador debe decidir si continúa o no dentro del Frente de Todos. Esto será el próximo 10 de junio. "Nosotros como Frente Renovador citamos a un congreso para el 10 del mes que viene. Ahí vamos a definir la forma en que vamos a seguir integrando este frente", explicó.

De todas maneras, recalcó la importancia de que en Argentina siga gobernando un partido que apueste por la industria y la producción y no por la "especulación financiera, que nos lleva a todos los argentinos a la insolvencia".

Respecto a los problemas a afrontar, no dudó en apuntar contra la suba de precios. "Con la inflación lo que sucede es que no le alcanza la plata al que está trabajando. Este es el problema que tenemos que resolver", dijo, aunque recordó que en el gobierno de Juntos por el Cambio, donde también había inflación, las recetas para reducirla provocaron una destrucción del empleo. "Hoy nosotros podemos sostener el empleo de las 24 provincias. Y en 23, en los dos últimos años ha crecido el empleo privado", agregó.

Además, explicó que "la industria lleva 32 meses consecutivos de crecimiento en el empleo" y señaló que también hubo un incremento en la inversión, en comparación con el gobierno anterior: "Hoy estamos en 17.4% de inversión, el más alto de los últimos 8 años".

Siguiendo esa línea, afirmó que el país está en la vísperas "de un momento de desarrollo como no tuvimos en la historia" pero para no perder el tren hace falta "tener un proyecto común. Saber que con el gas queremos tener el polo petroquímico más importante del hemisferio sur, no solamente exportar gas. Con el litio tener la línea de baterías para producir para toda la electromovilidad de la región, etc. Soy muy optimista con respecto a este futuro cercano de la Argentina".