De Mendiguren: "Se ve muy de cerca la salida de la crisis coyuntural"

"Este es un mes donde hemos recompuesto reservas, lo cual nadie lo daba por posible, y lo primero que se hace es liberar las SIRA para que no frenen el nivel de actividad, no despidan, ni suspendan", afirmó de Mendiguren esta mañana en diálogo con AM 750 al referirse a la liberación del Sistema de Importaciones de la República Argentina (SIRA) anunciada ayer por Massa.