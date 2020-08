Depósitos en pesos crecieron el 27% en julio

En el análisis desagregado, LCG destaca que los depósitos a plazo volvieron a crecer por encima de los depósitos a la vista: 3,2% y 2,2% (mensual - real), respectivamente.

“En lo que respecta a depósitos a plazo, el crecimiento es traccionado tanto por el segmento mayorista como el minorista (ambos crecieron 3% por encima de la inflación)”, consignaron desde LCG.

Por su parte, el economista Martín Polo, en diálogo con Ámbito, también observó este incremento y señaló en ese sentido: “El BCRA viene aumentando la oferta monetaria y, por las limitaciones del cepo, quedan encapsulados los depósitos. A eso hay que sumar el efecto de la pandemia”.

Respecto de los desafíos del Gobierno para que esos pesos no se vayan al dólar en el mediano plazo, Polo consideró: “En los próximos meses el BCRA va a seguir inyectando pesos, porque el Tesoro va a necesitar ayuda y el financiamiento en el mercado de capitales va a ser acotado. ¿Qué va a pasar con ese dinero? El desafío del Central es que la gente no vaya al dólar, ya que casi se triplicó la cantidad de personas que demandan los u$s 200 del home banking. El BCRA va a tener que subir más rápido la tasa o hacer una ingeniería de mayores restricciones para que esos pesos no se cuelen”.

Retomando el informe de LCG, el mismo señala también que los depósitos en dólares totalizaron u$s 17.025 millones al cierre de julio, por lo que crecieron 1% mensual, revirtiendo la caída que se había observado los últimos 5 meses. El aumento es la contracara del incremento de la compra de dólar para atesoramiento. “Si bien los depósitos en dólares se recuperaron respecto a la dinámica que venían exhibiendo, en lo que va del año el stock cayó en u$s 1.300 millones (7% menos respecto al cierre de 2019)”, arroja el documento.

Por otro lado, un informe de First Capital advirtió que hubo un aumento del 50% (nominal e interanual) en los préstamos en pesos al sector privado. Gran parte se explica por la compra con tarjeta de crédito.

“En julio la operatoria a través de tarjetas de crédito registró un saldo de $682.429 millones, que significa una suba de 6,3% (nominal) respecto al cierre del mes anterior. El crecimiento interanual llegó al 63,9%, continuando con la aceleración respecto del mes previo y muy por encima de la inflación del período”, afirmaron desde First Capital.