Plazo fijo: cuánto rinde invertir $3.000.000 a 30 días en junio

Conocé cómo se establecen las tasas para poder obtener el mejor rendimiento de tu dinero, de acuerdo a cada entidad bancaria.

Las opciones online simplifican el proceso de inversión y reducen los tiempos necesarios para completar la constitución de un plazo fijo

El plazo fijo se mantiene entre las alternativas más elegidas por quienes buscan una inversión sencilla, con un rendimiento conocido desde el momento de la constitución . La previsibilidad que ofrece este instrumento financiero continúa atrayendo a los ahorristas que priorizan la seguridad al momento de colocar su dinero.

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Las entidades financieras ajustaron las tasas de interés durante las últimas semanas y modificaron la rentabilidad de este tipo de colocaciones. En la actualidad, algunos bancos ofrecen una Tasa Nominal Anual (TNA) de hasta 19%, por encima de los valores registrados a comienzos de mayo , cuando varias entidades pagaban alrededor de 17,5%.

Los inversores que cuentan con capital disponible suelen analizar cuál será la ganancia estimada antes de realizar la operación. En ese contexto, una colocación de $3.000.000 a 30 días permite obtener un rendimiento determinado de acuerdo con la tasa vigente de cada banco .

Una inversión de $3.000.000 constituida a 30 días con una TNA del 19% genera intereses aproximados por $46.849,32. El monto total que recibiría el titular al vencimiento ascendería a $3.046.849,32 entre capital e intereses.

Qué es un plazo fijo

El plazo fijo es una herramienta financiera que consiste en depositar una suma de dinero en una entidad bancaria durante un período determinado a cambio de una tasa de interés acordada previamente. La modalidad tradicional contempla un plazo mínimo de 30 días. Durante ese lapso, el dinero permanece inmovilizado hasta la fecha establecida para el vencimiento.

La principal ventaja de esta alternativa radica en que permite conocer con anticipación el rendimiento estimado de la inversión. El ahorrista sabe desde el inicio cuánto dinero recibirá una vez finalizada la operación. Muchos usuarios eligen este instrumento porque ofrece una mayor previsibilidad frente a otras opciones de inversión que presentan fluctuaciones más marcadas.

La inflación constituye otro factor relevante al momento de evaluar los resultados obtenidos. Cuando el aumento de precios supera la tasa percibida, la capacidad de compra de la ganancia puede reducirse.

Los bancos permiten constituir plazos fijos de forma digital mediante home banking o aplicaciones móviles. El procedimiento suele completarse en pocos pasos:

ingresar al home banking o a la aplicación móvil del banco

acceder a la sección de inversiones o plazo fijo

indicar el monto que se desea invertir

seleccionar un plazo de 30 días

confirmar la operación y conservar el comprobante

plazo fijo

Banco por banco: valores del plazo fijo en pesos a 30 días

Las tasas ofrecidas por las entidades financieras presentan diferencias según cada institución. Estos son los rendimientos informados para depósitos a 30 días:

BANCO DE LA NACIÓN ARGENTINA: 19%

BANCO GALICIA: 16,25%

BANCO BBVA: 18,75%

BANCO SANTANDER: 15%

BANCO PROVINCIA DE BUENOS AIRES: 19,5%

BANCO MACRO: 18%

ICBC ARGENTINA: 17,5%

BANCO CIUDAD: 17%

BANCO PATAGONIA: 16%

BANCO CREDICOOP: 17,5%

BANCO BICA: 23%

BANCO CMF: 23,25%

BANCO COMAFI: 18%

BANCO DE COMERCIO: 19%

BANCO DE FORMOSA: 19%

BANCO DE CÓRDOBA: 20,75%

BANCO DEL CHUBUT: 18,5%

BANCO DEL SOL: 22%

BANCO DINO: 20%

BANCO HIPOTECARIO: 18%

BANCO JULIO: 20%

BANCO MARIVA: 21%

BANCO MASVENTAS: 19%

BANCO MERIDIAN: 23,25%

BANCO PROVINCIA DE TIERRA DEL FUEGO: 19%

BANCO VOII: 23,5%

BIBANK: 21%

CRÉDITO REGIONAL COMPAÑÍA FINANCIERA: 23,5%

REBA COMPAÑÍA FINANCIERA: 22%

plazo fijo inversiones Depositphotos

Otras opciones de plazo fijo online

Las plataformas digitales ampliaron las posibilidades para quienes buscan invertir sin acudir a una sucursal bancaria. Actualmente, la mayoría de los bancos permite constituir plazos fijos de manera totalmente online. Las aplicaciones móviles y los servicios de home banking brindan acceso inmediato a este instrumento desde cualquier dispositivo con conexión a internet.

Cada entidad publica las tasas vigentes dentro de sus canales digitales: