La reforma laboral no cambió la expectativa: Argentina tiene la menor intención de contratar personal en la región

Un relevamiento de ManpowerGroup mostró que las expectativas de empleo para el tercer trimestre de 2026 se mantienen en terreno positivo, aunque retrocedieron respecto de comienzos de año. El país quedó último entre los mercados analizados en América.

La Argentina registra la menor intención de contratar personal en América, con un 6% para el tercer trimestre de 2026.

La expectativa de contratación de personal en Argentina se mantuvo estable para el tercer trimestre de 2026, pero volvió a ubicarse como la más baja de América , según un informe de ManpowerGroup. El dato se conoce pocos días después de la reglamentación de la reforma laboral impulsada por el Gobierno nacional.

La encuesta, realizada entre 750 grandes empresas , arrojó una Expectativa Neta de Empleo (ENE) de 6% para el período comprendido entre julio y septiembre. Aunque el indicador mejoró un punto porcentual respecto del mismo trimestre de 2025, cayó cuatro puntos frente al relevamiento anterior.

Según el estudio, el 33% de los empleadores prevé aumentar su dotación de personal , mientras que el 29% planea reducirla . En tanto, el 36% no espera realizar cambios y un 2% todavía no definió su estrategia para los próximos meses.

De esta manera, Argentina volvió a quedar en el último lugar entre los 12 mercados americanos relevados . Por encima aparecen Panamá (11%) y Chile (12%) , mientras que el ranking regional es encabezado por Puerto Rico (48%) , seguido por Estados Unidos (45%) , Brasil (37%) y Costa Rica (36%) .

El informe también reflejó un enfriamiento en buena parte de la actividad económica. En comparación con el trimestre anterior, las expectativas de contratación se deterioraron en siete de los once sectores industriales analizados .

El rubro con mejores perspectivas es el de Servicios Públicos y Recursos Naturales, con una expectativa neta de contratación de 30%. Detrás se ubicaron Automotriz (25%) y Tecnología y Servicios de TI (22%).

En el otro extremo aparece el sector de Servicios Profesionales, Científicos y Técnicos, que registró una expectativa negativa de -8%, la más baja de toda la muestra.

Por regiones, el Noroeste argentino lideró las proyecciones con un índice de 17%, seguido por la Patagonia, con 14%. Según el informe, en ambas zonas influyen especialmente la actividad minera y el desarrollo de Vaca Muerta. En contraste, Cuyo mostró expectativas neutras (0%) y la región Pampeana registró el peor resultado, con -2%.

Al analizar los resultados, Luis Guastini, director regional de ManpowerGroup para Argentina, Uruguay y Paraguay, sostuvo que "las expectativas de contratación siguen siendo positivas, pero el optimismo que vimos a comienzos de año pierde impulso y da lugar a una lógica más conservadora".

Además, señaló que actualmente "predomina la estabilidad, con decisiones de contratación más definidas y un dinamismo que se concentra en sectores puntuales", mientras gran parte de las compañías mantiene una postura de cautela antes de ampliar sus plantillas.