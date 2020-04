Desde hoy, "cuevas" recuperan actividad perdida por cuarentena

Sin embargo, dos medidas que comienzan a regir desde hoy permitirán que este mercado “negro” tenga menor distorsión. Por un lado, se permitirá retirar por ventanilla los dólares que los ahorristas tienen depositados en los bancos. Son muchas las personas que fueron sorprendidas por este “corralito” que forzó la cuarentena que no pudieron disponer de su dinero. Algunos, incluso, sin ingresos por el no cobro de salarios o facturación en su actividad. La única forma de subsistir que tenían era vendiendo parte de los ahorros. Al no acceder a ellos, dejaron de pagar impuestos, alquileres o, en el peor de los casos, tuvieron que restringir hasta consumos vitales. Con esta apertura para sus depósitos, se estima que una vez retirados, comiencen a venderlos en el mercado paralelo, buscando un mejor precio, para ir poniéndose al día con sus compromisos atrasados.