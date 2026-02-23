El Sistema de Transporte Nacional confirmó que, las líneas municipales de colectivos que circulan por las localidades bonaerenses de San Pedro, Ramallo, San Nicolás, Pergamino, Junín y Chivilcoy, ampliarán las opciones de pago.
SUBE: seis localidades que amplían las opciones de pago en el transporte público
Se llevará a cabo en San Pedro, Ramallo, San Nicolás, Pergamino, Junín y Chivilcoy. De qué se trata.
La apertura del sistema SUBE continúa avanzando y ya se encuentra disponible en la totalidad de las líneas municipales de colectivos de las ciudades mencionadas.
Nuevos medios de pago en el transporte público
A partir de hoy, se podrá abonar el colectivo con:
- Tarjetas de débito, crédito y prepagas sin contacto Visa y Mastercard.
- Celulares y relojes con tecnología NFC asociados a esas tarjetas.
- Tarjeta SUBE, en su versión física o digital.
- Código QR.
Cómo pagar el colectivo con los nuevos medios de pago
El pago con tarjetas sin contacto o dispositivos con tecnología NFC se realiza acercando la tarjeta, celular o reloj al validador hasta que la pantalla confirme la operación.
Por otro lado, en el caso del código QR, el usuario debe generarlo desde la billetera electrónica que utilice y acercarlo al lector ubicado en la parte inferior del validador.
Tarifa y beneficios del sistema SUBE
El valor del pasaje con el sistema SUBE es el mismo, independientemente del medio de pago utilizado.
Quienes abonen con tarjeta SUBE, ya sea física o digital, conservan los beneficios de la Tarifa Social Federal y descuentos locales. Asimismo, la funcionalidad Atributo a Bordo permite activar o actualizar descuentos directamente en el colectivo.
