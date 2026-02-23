SUBE: seis localidades que amplían las opciones de pago en el transporte público + Seguir en









Se llevará a cabo en San Pedro, Ramallo, San Nicolás, Pergamino, Junín y Chivilcoy. De qué se trata.

El valor del pasaje con el sistema SUBE es el mismo, independientemente del medio de pago utilizado.

El Sistema de Transporte Nacional confirmó que, las líneas municipales de colectivos que circulan por las localidades bonaerenses de San Pedro, Ramallo, San Nicolás, Pergamino, Junín y Chivilcoy, ampliarán las opciones de pago.

El contenido al que quiere acceder es exclusivo para suscriptores.

La apertura del sistema SUBE continúa avanzando y ya se encuentra disponible en la totalidad de las líneas municipales de colectivos de las ciudades mencionadas.

PAGO DE SUBE SUBE - PROVINCIA DE BUENOS AIRES. Nuevos medios de pago en el transporte público A partir de hoy, se podrá abonar el colectivo con:

Tarjetas de débito, crédito y prepagas sin contacto Visa y Mastercard.

sin contacto Visa y Mastercard. Celulares y relojes con tecnología NFC asociados a esas tarjetas.

asociados a esas tarjetas. Tarjeta SUBE, en su versión física o digital .

. Código QR. Cómo pagar el colectivo con los nuevos medios de pago El pago con tarjetas sin contacto o dispositivos con tecnología NFC se realiza acercando la tarjeta, celular o reloj al validador hasta que la pantalla confirme la operación.

Por otro lado, en el caso del código QR, el usuario debe generarlo desde la billetera electrónica que utilice y acercarlo al lector ubicado en la parte inferior del validador.

Tarifa y beneficios del sistema SUBE El valor del pasaje con el sistema SUBE es el mismo, independientemente del medio de pago utilizado. Quienes abonen con tarjeta SUBE, ya sea física o digital, conservan los beneficios de la Tarifa Social Federal y descuentos locales. Asimismo, la funcionalidad Atributo a Bordo permite activar o actualizar descuentos directamente en el colectivo.