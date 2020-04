EEUU: en un mes, perdió la misma cantidad de puestos de trabajo que creó en la última década

NYT.jpg Gráfico: New York Times

Antes de la pandemia de coronavirus Covid-19, el número más grande de norteamericanos que habían solicitado ese beneficio en un periodo de cuatro semanas fue de 2,7 millones en el cuarto trimestre de 1982.

En una nota del diario The New York Times redactada por Nelson D. Schwartz, titulada ‘Nowhere to Hide’ as Unemployment Permeates the Economy ("Ningún lugar donde esconderse" mientras el desempleo penetra en la economía), el autor subraya cómo la corriente descendente se ha extendido a todos los rincones de la economía: hoteles y restaurantes, minoristas masivos, fabricantes y “fortalezas de cuello blanco” como firmas de abogados.

A su vez, Schwartz cita las palabras de Torsten Slok, economista y jefe del Deutsche Bank Securities, quien espera que la tasa de desempleo alcance el 17% este mes, más alta que cualquier otra marca desde la Gran Depresión. "Estas son estadísticas realmente sorprendentes que le dicen la gravedad de la situación", dijo Slok, y agregó: "No olvidemos que hablamos de 200.000 en solicitudes de desempleo en enero y febrero, y ahora estamos en millones. Eso ilustra cuán malo es este número".

En suma, el periodista de The New York Times explica que, según los economistas, hacer llegar dinero rápidamente a las personas que lo necesitan es esencial para limitar el daño financiero y evitar una recesión prolongada. Sin embargo, depender de las oficinas estatales de desempleo, que habían sido creadas y dotadas de personal para hacer frente a tasas de desempleo bajas, ha resultado en enormes demoras.

Por último, la conclusión de los profesionales es que, cuando se levantan las restricciones, la recuperación seré gradual y, probablemente, lenta. Si las empresas comienzan a reabrir en mayo, quizás algunos de los empleados despedidos puedan regresar en julio. Pero el desempleo tardará años en volver a los niveles anteriores a la crisis.