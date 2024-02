Alerta pyme: aumentan subastas de maquinaria industrial y preocupa el futuro del sector

La actividad industrial se derrumbó 1,8% el año pasado, en medio de un contexto económico adverso y de una elevadísima inflación. En este 2024, el panorama no es para nada alentador y el sector reacciona en consecuencia.

En ese contexto, Ámbito se propuso hacer una radiografía de ese vital sector para la economía y el empleo nacional y se encontró con una dinámica aprendida de crisis pasadas y que, al parecer, está en su etapa de arranque, por lo que los números para el segundo trimestre del año podrían ser más que alarmantes y tener una consecuencia muy grave: el remate de pymes industriales.

Aumentan las subastas de maquinaria industrial

Adrián Mercado, CEO y fundador de la firma homónima, explica en diálogo con este medio que tras la pandemia se vieron obligadas a pasar a un modelo de subastas 100% online, lo que generó un notable crecimiento de esa dinámica. Sin embargo, indica que es crucial destacar que este aumento “no se debió principalmente a un cese de actividades”.

“De hecho, el 90% de las subastas desde el inicio de la pandemia hasta el año pasado se llevaron a cabo por motivos de renovación, equipamiento y reestructuración”, con la salvedad de que un 10% pudo haber resultado de un cese total de actividad, “quizás un 15%”.

Sin embargo, ahora notan un nuevo patrón. Con el cambio de gobierno y las nuevas políticas de libre importación hubo un notable impacto en la demanda. “La caída en la demanda en el último mes refleja la adaptación de las pymes a la dirección que está tomando el nuevo gobierno", sostiene Mercado.

Un cambio de tendencia lamentable

“Los empresarios pymes, muchos de los cuales tienen más de 40 años, ya están evaluando cómo responder a estas medidas que afectan directamente sus operaciones”, asegura. Y explica que, ante la incertidumbre y “adelantándose” a la política gubernamental, “algunoshan optado por tasar sus industrias”.

“La tendencia se refleja en un promedio constante de uno o dos llamados diarios de pymes interesadas en tasar sus instalaciones”, dice. Y, según el referente del negocio de las subastas, este patrón se podría acelerar en marzo, “con la posibilidad de que aumente a tres o cuatro llamados por día”.

“Las pymes, que antes se enfocaban en reestructurarse y renovarse, ahora se enfrentan a la realidad de ceses parciales o totales de su actividad”, indica.

P8 - pymes-empleo_opt.jpeg Las pymes tienen problemas para proyectar su futuro en el nuevo contexto.

La diferencia clave con los últimos cuatro años radica en la transformación de la motivación detrás de las subastas: antes eran impulsadas por la renovación y reequipamiento, mientras que ahora se deben a la adaptación a las medidas impulsadas por el Gobierno y a la caída de la demanda.

Pymes: la diferencia del ahora con los últimos cuatro años

Durante los últimos años, explica Mercado, el promedio se mantuvo constante entre 80, 90 y 100 pymes que llevaban a cabo subastas para renovar sus maquinarias debido a reestructuración, reequipamiento y otros motivos.

Como bien explica, este patrón se sostuvo a lo largo de los últimos cuatro años. Estos empresarios, que habían experimentado un período “exitoso aprovechando las oportunidades durante ese período de tiempo con la administración anterior, ahora tomaron la decisión de vender estratégicamente”.

Sin embargo, lamentablemente, la situación ha cambiado, y hoy en día, vender maquinarias e instalaciones “no será tan beneficioso como antes”, lo cual acelera la dinámica de los empresarios de deshacerse cuanto antes de su industria. “La realidad actual indica que es probable que estas ventas se realicen a un valor aproximadamente del 50% de lo que valían el año pasado”, sostiene Mercado.

Inminente cierre de pymes industriales

Daniel Rosatto, presidente de IPA en declaraciones a Ámbito, advierte que, de continuar esta tendencia, podrían cerrar “más de 10.000 empresas en los próximos años, lo que tendría graves consecuencias para el empleo y la economía del país”. El referente industrial asevera que “han cerrado y se han rematado empresas”, por lo que la palabra de Mercado sirve de termómetro para saber realmente “qué es lo que va a pasar y lo que está pasando".

“De persistir esta situación económica por la que estamos atravesando, va a comenzar el cierre de empresas y, sin ninguna duda, se van a acelerar los remates de compañías enteras y de maquinarias”, agrega el presidente de IPA. “Esto es una realidad, ya la hemos vivido, entonces lógicamente que existe un gran temor”, añade.

“Sabemos que las condiciones están dadas para que ocurra, porque estamos hablando de algo que ya vivimos con otros gobiernos de políticas similares, como con el gobierno de Carlos Menem y más recientemente con el de (Mauricio) Macri”, ejemplifica Rosatto.

Entonces, “todos estos factores nos hacen pensar que vamos por ese mismo camino y que no nos queda duda de lo que va a ocurrir”, lamenta Rosatto. Esto se debe a que, según denuncia, “no hay ninguna señal por parte del Gobierno de que esto pueda ser diferente, lo están diciendo abiertamente". Y alerta: “Nosotros no dudamos de que acá en adelante pueden cerrar más de 10.000 empresas en un año, en dos años, muchas más”, concluye el referente industrial.