Plazo fijo en mayo 2026: cuánto tengo que invertir para ganar $15.000 a 30 días

Con las tasas actuales del sistema financiero, el plazo fijo sigue siendo una de las opciones más utilizadas por quienes buscan una inversión simple y de bajo riesgo.

El plazo fijo tradicional sigue teniendo un lugar importante entre las alternativas de ahorro elegidas por los argentinos. Aunque en los últimos años aparecieron nuevas opciones de inversión, muchas personas siguen optando por esta herramienta debido a que es sencilla, deja conocer de antemano de cuánto va a ser la ganancia y también el bajo nivel de riesgo que implica dentro del sistema bancario.

En mayo de 2026, las tasas que ofrecen los bancos se mantienen en niveles moderados, con una Tasa Nominal Anual (TNA) que ronda entre el 17% y el 17,5%, dependiendo de la entidad y del canal utilizado para constituir la inversión . En este contexto, quienes buscan generar una renta mensual específica, existen aplicaciones y páginas web mediante las cuales pueden calcular cuánto dinero necesitan invertir durante 30 días.

Además, actualmente muchos bancos ofrecen mejores rendimientos para quienes realizan la operación de manera digital, a través de home banking o aplicaciones móviles.

Por sucursal

Para ganar aproximadamente $15.000 en 30 días realizando un plazo fijo de manera presencial en una sucursal bancaria, se necesita invertir cerca de $1.100.000, tomando como referencia una TNA cercana al 17%.

Con ese capital depositado durante un mes, el rendimiento ronda apenas por encima de los $15.000 al finalizar el período. El monto exacto puede variar según el banco elegido y la tasa vigente al momento de constituir el plazo fijo.

El medio presencial sigue siendo utilizado principalmente por clientes que prefieren realizar operaciones tradicionales o recibir asesoramiento personalizado antes de invertir. Muchas personas todavía prefieren acercarse a una sucursal para poder:

despejar dudas

consultar condiciones

resolver cuestiones vinculadas a la renovación de la inversión

Sin embargo, en la mayoría de las entidades financieras las tasas ofrecidas en sucursal suelen ser un poco inferiores a las disponibles en canales digitales. Esto pasa porque los bancos buscan incentivar las operaciones online, debido a que generan menores costos operativos y una mayor automatización del proceso.

A pesar de eso, el plazo fijo hecho en sucursal tiene las mismas condiciones tanto de seguridad como de previsibilidad que el digital. El inversor sabe desde el primer momento cuánto dinero va a ver depositado a la hora del vencimiento.

El principal atractivo de este instrumento continúa siendo esa estabilidad. A diferencia de otras inversiones más cambiantes, como: acciones, criptomonedas o bonos, el plazo fijo permite obtener una renta fija y conocida de antemano.

No obstante, los especialistas recomiendan analizar siempre la tasa ofrecida y la inflación mensual. Si el aumento de precios supera el rendimiento obtenido, el dinero puede perder poder adquisitivo aunque el capital crezca.

Billetera virtual plazo fijo Ámbito

Por home banking

En el caso de constituir el plazo fijo mediante home banking o canales electrónicos, el monto necesario para generar una ganancia de alrededor de $15.000 en 30 días es algo menor debido a las tasas más altas que ofrecen muchos bancos para operaciones digitales.

Tomando una TNA aproximada del 17,5%, el capital necesario ronda los $1.050.000 para alcanzar un rendimiento de $15.000 mensuales. La diferencia respecto al canal presencial puede parecer reducida, pero demuestra cómo la tasa impacta directamente en la rentabilidad de la inversión.

En los últimos años, las operaciones digitales crecieron con fuerza dentro del sistema bancario argentino. Cada vez más usuarios realizan sus inversiones directamente desde las aplicaciones móviles o plataformas online debido a la comodidad y rapidez que brindan.

A través de home banking, el plazo fijo puede constituirse en pocos minutos y sin necesidad de asistir físicamente a una sucursal. Además, muchos bancos permiten activar opciones como la renovación automática o consultar el detalle completo de intereses y vencimientos desde el celular. Otro aspecto valorado por los ahorristas es que las operaciones digitales suelen estar disponibles las 24 horas, lo que brinda mayor flexibilidad para invertir en cualquier momento del día.