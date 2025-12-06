Plazo fijo: cuánto gano si invierto hoy $350.000 a 30 días + Seguir en









Este instrumento financiero permite un resguardo de la inflación y generar ingresos a futuro, sin modificar tu capital.

Plazo Fijo: esto se gana al invertir $350.000 a 30 días. Depositphotos

Los plazos fijos se mantienen como una de las alternativas más seguras para resguardar el capital, en un contexto económico con inflación persistente. Este instrumento financiero permite depositar un monto determinado durante un período fijo y obtener un rendimiento preestablecido. Aunque la rentabilidad no siempre supera el aumento de precios, su principal atractivo radica en la seguridad y la previsibilidad que ofrece a los ahorristas.

El monto invertido no puede retirarse antes del vencimiento del plazo. Al finalizar los 30 días, el inversor recibe el capital inicial más los intereses generados, lo que garantiza un retorno seguro y calculable.

Plazo fijo en diciembre 2025: cuánto gano si deposito $350.000 a 30 días Esto se gana al invertir a través de los distintos canales que ofrece el banco:

En sucursal Una inversión de $350.000 en un plazo fijo tradicional a 30 días genera un interés de $5.897,26. El monto total a recibir al vencimiento asciende a $355.897,26, con una Tasa Nominal Anual (TNA) del 20,50% y una Tasa Efectiva Anual (TEA) del 22,54%.

Home banking Al constituir el plazo fijo de manera digital, el interés aumenta a $7.047,95. El monto total al finalizar el plazo llega a $357.047,95, con una TNA del 24,50% y una TEA del 27,45%.

Esta diferencia en las tasas permite a los inversores elegir la opción que mejor se adapte a sus necesidades, ya sea por comodidad o por la búsqueda de mayores rendimientos. La modalidad de contratación influye directamente en los intereses generados, lo que brinda flexibilidad para optimizar las ganancias según el canal elegido.

