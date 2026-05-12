El plazo fijo no rinde: así operan los principales bancos hoy, martes 12 de mayo + Seguir en









Las colocaciones en pesos atraviesan semanas de baja rentabilidad y muchos clientes ya buscan alternativas para no perder contra los precios.

Las tasas del plazo fijo se ubican por debajo del 20%

El plazo fijo atraviesa uno de sus momentos más flojos en términos de rendimiento real. Con tasas que vienen bajando desde hace meses y una inflación que todavía mete presión, cada vez más ahorristas hacen cuentas antes de dejar la plata inmovilizada durante 30 días.

El contenido al que quiere acceder es exclusivo para suscriptores.

En paralelo, los bancos mantienen esquemas muy distintos entre sí. Algunas entidades privadas intentan captar depósitos con rendimientos un poco más altos, mientras que otras ofrecen porcentajes bastante más bajos. La diferencia, aunque parezca chica en números, puede impactar fuerte cuando se trata de montos grandes o renovaciones mensuales.

inversiones plazo fijo Depositphotos

El escenario además tiene una complejidad extra, ya que las tasas cambian seguido y no siempre acompañan la expectativa de inflación futura. Por eso, muchos inversores conservadores están en una especie de limbo financiero, entre quedarse en pesos, buscar dólares o probar instrumentos menos tradicionales.

Plazo fijo: porcentaje de las tasas hoy, 12 de mayo Según los datos informados por el Banco Central de la República Argentina (BCRA), las tasas nominales anuales (TNA) para depósitos a 30 días muestran diferencias importantes entre bancos públicos, privados y digitales.

Billetera virtual plazo fijo Ámbito Entre los principales bancos del sistema financiero argentino, las tasas operan de la siguiente manera este martes 12 de mayo: Banco de la Nación Argentina : 17,5%

: 17,5% Banco Santander : 15%

: 15% Banco Galicia : 18,25%

: 18,25% Banco de la Provincia de Buenos Aires : 19,5%

: 19,5% BBVA : 18,75%

: 18,75% Banco Macro : 18%

: 18% Banco Credicoop : 17,5%

: 17,5% ICBC : 18,8%

: 18,8% Banco Ciudad: 17,5%

Depositphotos

Temas Plazo fijo