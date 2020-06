Alberto Fernández reafirmó que quiere un acuerdo por la deuda, pero que "se pueda cumplir"

"Lo que los acreedores corroboran día a día es nuestra voluntad de llegar a una solución pero esa solución tiene que garantizar que el acuerdo que hagamos lo podamos cumplir en el futuro", dijo Fernández.

Como informa hoy Ámbito, Alberto Fernández avaló el cronograma para la deuda que programó Martín Guzmán para los próximos días. Continuará negociando todo el fin de semana, y entre el lunes y el miércoles cerrará la ronda de teleconferencias con los tres grupos de representantes de los bonistas.

Ese 10 de junio volverá a cerrar la negociación y se tomará 48 horas finales para definir la oferta oficial que reemplazará la que hasta el 12 seguirá figurando ante la Security and Exchange Commission (SEC). Por la tarde del próximo viernes, la nueva oferta será entregada al organismo que regula las operaciones de Wall Street, y será el turno de volver a contabilizar la cantidad de adherentes que tiene el país para cerrar las negociaciones. El porcentaje debería ser sustancialmente superior al 18,6% que acumuló la primera presentación del ministro de Economía y que derivó en la decisión personal de Alberto Fernández de reformular la oferta de Guzmán y reabrir las ruedas de negociaciones

Ese viernes 12 de junio, casi un mes después de aquella primera presentación fallida, el Gobierno buscará, al menos, acercarse a un 60%/ 66% de adhesión general. Esto le permitiría, si bien no cerrar la ronda de negociaciones, continuar debatiendo un tiempo más con los bonistas. Y, eventualmente, avanzar, tal como adelantó este diario, con la aplicación de la “cláusula de reasignación” y presentar como cerrada una primer etapa del canje con la cantidad de acreedores que hayan aceptado la propuesta modificada. Esa presentación que se blanqueará ante los mercados el 21 de junio sería la segunda oficial, luego de la del 8 de mayo y la que sería presentada ante las autoridades del FMI como la que más se acerque a la máxima impuesta por el organismo, y que afirma que la Argentina no puede ofrecer un Valor Presente Neto (VPN) que no supere el 50%.

La decisión la tomará personalmente el Presidente al comienzo de la semana, evaluando como marcharon las negociaciones entre Economía y los acreedores durante el fin de semana. El lunes Guzmán volverá a encontrarse con él y analizarán la evolución final de las discusiones con los tres grupos de acreedores. La premisa siempre será que, en el mejor de los casos (y tomando en cuenta una eventual emisión de un cupón PBI), la oferta final no podrá superar el 49,9% de VPN. Como le aclaró una alta fuente oficial a este diario, siempre el acuerdo final deberá tener un 4 delante. Ese porcentaje es el que autorizó y avaló el FMI en el documento del equipo técnico del lunes, y será la frontera máxima que están dispuestos a ofrecer desde el Ministerio de Economía. Hasta el miércoles, la oferta oficial no superaba el 47% de VPN, sabiendo que aún había margen para mejorar, pero sin la decisión específica sobre en qué punto podría caer una transición de dinero hacia los acreedores. Los acreedores se mantuvieron toda la semana en un nivel del 55%, con lo que la distancia en dinero se ubicaba ayer entre u$s4.000 y u$s5.000 millones, dependiendo del título que se analice y siempre sin contar el cupón, lo que dependerá, obviamente, de la evolución de la economía argentina.

Los acreedores (con matices importantes) se mantienen en un reclamo promedio del 55%, con lo que ahora serán los tenedores de deuda los que deberán hacer el mayor esfuerzo (perder de ganar dinero) para acercar posiciones.