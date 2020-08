Canje: habilitan inscripción y arranca la carrera contra los "retailers"

La batalla desde mañana será entonces, tal como adelantó este diario, convencer a los tenedores de deuda particular; para que se interesen en el proceso de canje. Comenzará la tarea a destajo que deberán protagonizar los dos bancos que fueron contratados por el país para que esta parte del proceso sea exitosa. Son el Bank of America y el HSBC. Deberán competir contra los “retailers”, la versión de Wall Street de los caranchos financieros; abogados que buscarán entre los inversores particulares (aún con muchos millones en su haber) y fondos de inversión menores, la mayor cantidad posible de enojados con el canje propuestos con Argentina. Son profesionales entrenados para litigar en los tribunales de Manhattan, también el del segundo Distrito Sur manejado por Loretta Preska, y que están a la búsqueda de casos particulares de inversores en acciones, deuda privada y pública, para demandar por posibles daños al patrimonio; alegando grises en artículos de las normas que aplica la propia SEC, con resultados inciertos. Se sabe que los “retailers” ya actúan contra el proceso de reestructuración de Ecuador; aludiendo que los inversores particulares no fueron citados a negociar y a discutir sus posiciones, y que en la negociación cerrada a fines de julio sólo hubo abogados representantes de los fondos de inversión. En estas presentaciones, se alude a que el diseño de los bonos fue acordado a la medida de estos fondos, y que no le conviene a las finanzas de los “no institucionales”. El tiempo dirá si la misma estrategia se aplica contra el proceso argentino. Sin embargo, la mejor manera de minar las expectativas de los “retailers” es avanzar sobre los particulares y sumarlos al canje. La mayoría de los bonistas de este tipo tienen sus tenencias en grandes bancos internacionales; que, hasta aquí, no participaron en la negociación, pero a los que habrá que interesar ahora para que llamen a sus clientes y les expliquen las ventajas de la transacción. Y todo esto, sin que se les pague comisiones por su gestión. Será tarea del Bank of America y el HSBC para convencer a los “traders” primero, y a través de ellos a los tenedores de la deuda. Entre otros bancos, tendrán que ser contactados el Citigroup, Wells Fargo, JP Morgan Chase, Deutsche Bank, Santander, BBVA, SunBank, UBS, BNP, Barclays, Lloyds, ING, Credit Suisse y Commerzbank.