Deuda: el establishment financiero, entre el escepticismo y la negociación

“Los tenedores de bonos acusan a Martín Guzmán, ministro de economía de Argentina, de ser demasiado dogmático, mientras que el gobierno se queja de que algunos acreedores han actuado de manera arbitraria”, señaló el periódico.

"Todavía no tenemos real idea de lo que piensa el gobierno, y aquí estamos (a un día de distancia) de un incumplimiento" cita The Financial Times de “una persona que está involucrada con un grupo de acreedores liderado por BlackRock”. El grupo cuenta con Fidelity, Ashmore y T Rowe Price entre sus miembros.

Según esa misma fuente, el gobierno argentino “prácticamente no se ha comprometido en absoluto con nadie por meses en todo este proceso”. No obstante, consideró que las propuestas de los acreedores y el gobierno "no están a un millón de millas de distancia de cada otro. Hay una zona de aterrizaje allí".

Los tenedores de bonos presentaron tres contrapropuestas separadas la semana pasada en respuesta a la oferta original del gobierno. Según el artículo, las contrapropuestas son "un paso en la dirección correcta", a los ojos del Gobierno.

"Lo que los acreedores han presentado aquí es básicamente el resultado final", dijo un miembro de otro grupo de tenedores de bonos. "La pelota está en su cancha. Hemos entregado un propuesta."

El lunes, el grupo que involucraba a BlackRock dijo que era "esperanzador que se puede llegar a una solución aceptable”. BlackRock Inc está dispuesto a bajar a entre 50 y 55 centavos por cada dólar la oferta de reestructuración de deuda hecha a Argentina y elevó la propuesta a su comité de acreedores, según se anunció el miércoles.

Por su parte, Guzmán ha reiterado que el Gobierno es flexible, aunque para el Financial Times, el ministro “está comprometido con mantenerse dentro de las limitaciones de sus propios pronósticos”.

Esta semana el ministro de Economía, Martín Guzmán, afirmó que las negociaciones con los acreedores "continuarán" y reconoció que existen "grandes posibilidades de que el deadline sea extendido" más allá del viernes, cuando vence el plazo para que los bonistas informen si aceptan la propuesta argentina.

"Las negociaciones continuarán, necesitamos una resolución ordenada, lo que necesitamos es un acuerdo sustentable", dijo Guzmán al participar por teleconferencia de un encuentro virtual organizado por la Cámara de Comercio de los EEUU en la Argentina, junto al US Argentina Business Council.