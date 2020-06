Kiguel: "Con un poco de experiencia, la primera oferta no se hubiera hecho nunca"

Miguel Kiguel: Estamos un poco más lejos que el martes, pero hay más probabilidades de arreglar que de no. A las dos partes les sigue conviniendo lograr un acuerdo. Es lógico y esperable que en una negociación tan difícil haya momentos más tensos, en los cuales se tire un poco más la piola, a riesgo de que se rompa. Esperemos que no pase. Obviamente, para cerrar los dos van a tener que poner algo.

P.: ¿Qué diferencia calcula hoy entre ambas puntas?

M.K.: Es difícil, porque hay dos grandes grupos. Pero no es mucha la diferencia. En valor presente son más o menos 4 o 5 puntos. Es mucho menos que un punto del PBI argentino. Acá hace falta que uno diga: “El beneficio marginal de seguir negociando es menor que el costo marginal de seguir con esta incertidumbre”. Mientras estamos en esta situación hay muchos proyectos que se frenan.

P.: ¿Es una ventaja que los bonistas no parecen querer litigar?

M.K.: Los tenedores de bonos son inversores, gente que quiere tener una renta. Compraron los bonos porque les parecieron atractivos, en términos de riesgo-retorno. No son lo que acá llaman fondos buitre, que se la pagan litigando.

P.: ¿Argentina puede acceder al dinero barato que hay hoy en el mundo si arregla la deuda?

M.K.: Va a faltar para eso, pero se puede empezar a recorrer el camino. Si se arregla la deuda, el año que viene puede haber algo de financiamiento externo. No mucho, pero algo. Y para las empresas puede ser mucho más rápida la llegada. También para las provincias.

P.: El Presidente dijo que “a la Argentina hace tiempo que nadie le presta”.

M.K.: No le prestan porque se veía venir que iba a haber una reestructuración de deuda. Pero si la reestructuración se ve como algo razonable, empezará a haber crédito. Recientemente, un país con baja calificación crediticia, como Honduras, se endeudó a 10 años al 5,5%.

P.: Los sucesos recientes de Latam y de Vicentin, ¿generan ruido en la negociación?

M.K.: Ensucian más lo que es inversión directa que lo que es deuda. Para la deuda pueden tener un efecto marginal, sobre todo si se ofrece un cupón atado al PBI o las exportaciones.

P.: ¿Cree que en la negociación hizo falta más experiencia?

M.K.: Si hubiera habido un mínimo de experiencia, la primera oferta no se hubiese hecho. No hacés una oferta para recibir un 13% de aceptación. Hoy el Gobierno está negociando desde una posición de debilidad, porque sabe que si no acuerda con este grupo, va a ser muy difícil que entre mucha gente. Lo que hizo el Gobierno al principio fue decir: “A mí este grupo no me importa, yo voy a tirar la oferta”. Después del fracaso de la primera oferta, el Gobierno sabe que tiene que llegar a un acuerdo con esta gente, porque hay un montón de pequeños inversores que los van a seguir.

P.: Se viene hablando de armar un mercado de deuda en moneda local. ¿Cuán importante sería para el país lograr algo así?

M.K.: Es importantísimo. Pero es muy difícil lograr un mercado en pesos de largo plazo cuando el país rompe las reglas de juego todo el tiempo o te licúa vía inflación. El objetivo es muy bueno, el tema es cómo lograrlo, después de todo lo que pasó en Argentina. Generar ese mercado implica pagar un costo. Por ejemplo: en Brasil, durante muchos años, la tasa en reales fue muy alta, porque la gente desconfiaba. Pero después de un tiempo las tasas cayeron. Se deben generar los incentivos para que la gente invierta en moneda local: en Argentina hoy las empresas tienen más beneficios impositivos para invertir en dólares que en pesos.