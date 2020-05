Lo que se dice en las mesas

Entre el goteo de reservas, pese al control de cambios, y el tira y afloje de bonistas y Gobierno por el canje, la pandemia parece haber pasado a cuarto intermedio en la preocupación de los inversores. Anoche el BCRA decidió un nuevo apretón al control cambiario, haciendo foco en la principal “fuga”, vía pago de importaciones y de deudas. Porque no son ni los u$s200mensuales de atesoramiento, ni el éxodo de argendólares sino que las reservas están cayendo, a lo ochentista, ante una brecha de 80% aumenta el pago de importaciones y cancelación de deudas. Desde la cuarentena al 22 de mayo pasado el BCRA vendió u$s1.019 millones y u$s1.229 millones solo entre abril y lo que va de mayo. Mientras que los argendólares, caen, pero en dosis homeopáticas (son menos de u$s17.000 millones, cuando antes de las PASO eran u$s32.000 millones) y no sufren las reservas porque los bancos los pagan recortando créditos. En el frente del canje, las informaciones están muy cruzadas. Algunos, erróneamente, creen que las subas de los bonos responden a que ven un pronto acuerdo. Sin embargo, en un dialogo entre un hombre de un fondo americano (con posición en bonos argentinos) y un gurú de la City quedó en claro que la operatoria era muy baja porque los que entraron en la negociación con el Gobierno no pueden “tradear” porque es parte del compromiso firmado. O sea, gran parte de los u$s66.000 millones en juego quedaron fuera del mercado mientras negocien. Anoche un banquero comentó en un conference call que el Ad hoc Bonholder Group y el Exchange Bondholder Group unificaron una propuesta que según ellos implica “un ahorro de u$s36.000 millones en 9 años, y que es una oportunidad que debe aprovechar el Gobierno”.El reloj corre y para los operadores e inversores, el default no arregla los desequilibrios macro de Argentina, pero si ocurre, el panorama lo ven mucho más complicado para una economía que cerraría el año con déficit primario de 4 a 5% del PBI y una caída del Producto de otro tanto.