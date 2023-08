Diálogos de Wall Street

Periodista: Toda la acción gira en torno de lo que le pasa a la renta fija. Los bonos, ¿son el oráculo del futuro que viene? Este vendaval no lo desata la Fed. De Powell no se esperan cambios en la reunión de septiembre. Los mercados llevan la batuta. Es su partitura. Insisten con una suba de las tasas largas que no se detiene. ¿Hasta dónde?

Gordon Gekko: No es un aumento vertical. No se trata de un salto vertiginoso. Es peor. Es una suba tenaz, una perforación metódica de los máximos del ciclo. En el caso de la tasa de diez años, el techo de 4,30% de noviembre pasado quedó atrás. Pero ha sido una tarea de demolición lenta. Sin prisa pero sin pausa. Y la suba no ha ido tan lejos: 4,36%.

G.G.: Porque el mensaje que da la parsimonia es que el movimiento no terminó. Que tiene todavía mucho recorrido por delante.

P.: ¿Y Usted qué opina?

G.G.: En perspectiva, 4,30% y 4,36% es lo mismo. Y lo que los bonos tienen que incorporar en precios es una realidad opuesta a la que tenían en mente a fines del año pasado. La recesión que veían venir, y que produjo la bajamar de las tasas largas a partir de noviembre, no ocurrió. La inflación no se rindió todavía pero agachó la cabeza significativamente. Corolario: la Fed ya no es el elefante en el bazar.

P.: Pero acaba de decirnos, en sus minutas, que puede subir las tasas cortas más de una vez. La tasa terminal iba a ser la actual, 5,50%. Ahora es 5,75%. Después de leer las minutas hay que pensar en 6%.

G.G.: Cuando la Fed disparó cuatro subas consecutivas de tres cuartos de punto (en seis meses) el año pasado, Powell comandaba una manada de elefantes que se habían quedado dormidos y embestían para recuperar terreno. Ahora la Fed es la tortuga que ya le sacó ventaja a la liebre de la inflación. Dará pasos cortos, espaciados, no quiere romper nada y sabe que la inflación está cansada.

P.: Si la Fed se calmó, por qué los bonos aumentan sus rindes a las zancadas. La tasa de fed funds trepó un cuarto de punto desde junio; las tasas largas, el triple.

G.G.: Hay razones puntuales. Dos, muy importantes. El Banco de Japón que flexibilizó su control de la curva de bonos (sin cambiar el relax de su política monetaria) y aconseja desarmar arbitrajes en todo el mundo. Y la ampliación de la colocación de deuda del Tesoro. Pero para entender hasta dónde pueden subir las tasas largas, la clave es la robustez de la economía. No hay recesión. La inflación aterriza con suavidad. La economía sobrevuela, no aterriza. Creció por encima de 2% en el primer semestre y mantiene su velocidad de crucero, si no está acelerando.

P.: Se esperaba que la Fed recortase sus tasas de interés a esta altura, y hasta con cierta prisa para contener, al menos, un amago de recesión.

G.G.: Hay que “repricear” la realidad. Las expectativas de inflación bajaron fuerte, pero las tasas de interés reales están (finalmente) explotando al alza. Pasaron casi toda la década pasada en cero sin una explicación muy clara. ¿Nos atrapaba el estancamiento secular? ¿El cambio demográfico y el envejecimiento poblacional? Y transcurrieron todo el bienio 2020-2022 extrañamente negativas. La fortaleza de la economía, esta vez, las tracciona con mucha contundencia. Los TIP rinden casi 2% real. Es más que una cotización, es un manifiesto.

P.: ¿Hay un cambio de era, como se alega últimamente? ¿Hay que pensar en tasas largas establecidas en un umbral permanente de 5%?

G.G.: La Fed celebra su reunión anual en Jackson Hole. Las tasas largas suben, habla Powell y el tema del simposio es el cambio estructural. ¡Eureka! ¿Será que Powell abona una teoría semejante? Bueno, varios ya lo dijeron primero, pero, no creo. ¿La robustez de la economía es permanente o va a calmarse? No lo sabemos. No la esperábamos, tampoco. ¿Qué piensa la propia curva? Está invertida. O sea, todavía anticipa una recesión. Pero, tal vez, quién dice, está vez es diferente. Eso creemos. Pero todavía estamos, mentalmente, debatiendo la era del hielo.

P.: ¿Hasta dónde cree que llegará la levantada de las tasas largas?

G.G.: No terminará antes de desafiar 4,50% a menos que los indicadores económicos se enfríen de golpe. Será difícil buscar 4,75% a menos que los indicadores de inflación empeoren de golpe. Y 5% quizás precise otra ventana de oportunidad. Nuevos récords absolutos en Wall Street, como mínimo. Pero lo más arduo, cualquiera sea el pico alcanzado, será mantenerse allí después de reacomodar los portafolios.