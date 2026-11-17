La película de horror psicológico que arrasa en Amazon Prime y paraliza a todos en Argentina + Agregar ámbito en









Una abertura oculta en una mueblería conduce a un entramado de salas idénticas, reglas extrañas y amenazas difíciles de explicar.

La película apuesta por una estética visual perturbadora, con espacios cerrados y una sensación permanente de incertidumbre. Freepik

Prime Video aparece entre las opciones para acceder a uno de los estrenos de terror que despertó interés entre los fanáticos del género durante noviembre. La propuesta combina ciencia ficción, suspenso y horror psicológico, con una historia que juega con los espacios cotidianos y los convierte en escenarios perturbadores.

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Se trata de una producción cuya propuesta recupera una leyenda digital que durante años alimentó videos, teorías y relatos de terror en distintas comunidades virtuales. La adaptación cinematográfica lleva esa idea a una historia de larga duración, con personajes que deben enfrentarse a un entorno donde las reglas habituales de la realidad dejan de funcionar.

La producción de terror combina escenarios inquietantes, misterio y una atmósfera marcada por la tensión psicológica. Prime Video De qué trata Backrooms Backrooms parte de una premisa tan sencilla como inquietante. Clark es un arquitecto frustrado que administra una tienda de muebles en California. Su vida cambia cuando descubre una abertura extraña en el sótano del establecimiento. Lo que parece una anomalía en una pared termina convirtiéndose en el acceso a una dimensión desconocida, integrada por habitaciones y pasillos que parecen no tener fin.

Ese universo está formado por espacios liminales: lugares de transición que resultan familiares, pero que, fuera de su contexto habitual, generan una sensación profunda de incomodidad. Los pasillos amarillentos, las alfombras gastadas, las luces fluorescentes y las habitaciones prácticamente vacías construyen una atmósfera reconocible para quienes conocen las imágenes originales de internet.

La historia también incorpora a Mary, la terapeuta de Clark, quien queda involucrada en el misterio cuando su paciente desaparece. A partir de ese momento, la búsqueda conduce a los protagonistas hacia una realidad que desafía cualquier explicación lógica. El límite entre lo conocido y lo desconocido se vuelve cada vez más difícil de reconocer.

El largometraje lleva a la pantalla grande uno de los fenómenos de terror más conocidos de internet. Prime Video Elenco de Backrooms Chiwetel Ejiofor como Clark, el arquitecto y propietario de la tienda de muebles

como Clark, el arquitecto y propietario de la tienda de muebles Renate Reinsve como Mary Kline, la terapeuta que queda involucrada en la desaparición

como Mary Kline, la terapeuta que queda involucrada en la desaparición Mark Duplass como Phil, un científico relacionado con las investigaciones del Instituto Async

como Phil, un científico relacionado con las investigaciones del Instituto Async Finn Bennett como Robert, conocido como Bobby Franklin

como Robert, conocido como Bobby Franklin Lukita Maxwell como Kathrine, apodada Kat, empleada de Clark

como Kathrine, apodada Kat, empleada de Clark Avan Jogia como Naren Warne, un explorador vinculado con los Backrooms

como Naren Warne, un explorador vinculado con los Backrooms Robert Bobroczkyi en el papel de una entidad monstruosa conocida como Capitán Clark

en el papel de una entidad monstruosa conocida como Capitán Clark Ember Ambrose como la joven Mary

como la joven Mary Krista Kosonen como Nora Kline, la madre de Mary Trailer de Backrooms