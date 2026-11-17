En medio del torbellino Nvidia y las dudas sobre la IA, una noticia sobre el gigante de centros de datos inquieta no solo a los inversores sino también a los competidores y vinculados al negocio.

A lo largo del último año, operadores e inversores del mercado de deuda vinculado con la inteligencia artificial (IA) parecía tener una regla, casi excluyente: si el tomador era lo suficientemente solvente, el dinero siempre estaba disponible. Sin embargo, a mediados de año cuando se conocía que el gigante de los centros de datos (data center) Blackstone estaba vendiendo su participación en tres centros de datos del norte de Virginia, los expertos advertían que esto podría significar que este segmento del mercado inmobiliario comercial habría alcanzado un máximo, algo que el mayor gestor de activos alternativos del mundo acaba de descubrir desde el otro extremo del negocio.

Según la agencia Bloomberg, QTS, un importante operador de centros de datos adquirido por Blackstone en 2021 por 10.000 millones de dólares, recortó en un 60% una venta de deuda privada planificada, recaudando aproximadamente 300 millones de dólares en lugar de los 800 millones que buscaba, después de que tuvo dificultades para encontrar suficientes compradores y se negó a pagar rendimientos mucho más altos para seducirlos.

Fuentes del mercado señalaron que a algunos inversores no les gustó el precio y otros, según la agencia, simplemente no podían comprar más porque QTS ya había recurrido varias veces al mercado de colocación privada. En otras palabras, la mejor opción crediticia en el sector de los centros de datos se quedó sin prestamistas antes de quedarse sin proyectos que financiar. Pero el tema es que aún le queda mucho por financiar. En este contexto la fallida colocación, en la pirámide de la cadena de valor, ha sido otra mala noticia para el boom de la IA.

La mentada operación se puso en marcha el 26 de octubre pasado a través de una entidad creada específicamente para este fin, denominada QTS Thunder Managing Issuer, con Mizuho, Natixis, SocGen y Wells Fargo como gestores de bonos a plazos de entre 7 y 15 años. Se esperaba que la fijación de precios se realizara en cuestión de días. Eso fue hace tres semanas.

En medio del torbellino Nvidia y las dudas sobre la IA, una noticia sobre el gigante de centros de datos inquieta no solo a los inversores sino también a los competidores y vinculados al negocio.

Pero lo que finalmente se cerró el viernes pasado fue una colocación privada de 100 millones de dólares a 7 años a 245 puntos básicos por encima de los índices de referencia, más un préstamo bancario de 200 millones de dólares a 5 años que aún debe fijarse en las próximas semanas. Con el rendimiento del bono del Tesoro de EEUU a 10 años al 5,15%, esto probablemente se traduzca en un cupón superior al 7% para un arrendador con una calificación de riesgo de “investment grade” .

Para entender el contexto: cuando QTS vendió su primer bono de proyecto verde en abril, un bono a 10 años con calificación Baa2 de Moody's, la prima inicial rondaba los 162,5 puntos básicos. Así que la cifra del viernes es unos 80 puntos básicos más amplia en un vencimiento más corto, y aproximadamente 2,7 veces los 89 puntos básicos en los que Goldman tenía el índice USD IG a principios de este mes. Ese era el precio que Blackstone estaba dispuesto a pagar. Sin embargo, el mercado exigía uno mayor.

Una referencia cara

Bloomberg explica que Blackstone se mostró reacio a ofrecer rendimientos significativamente más altos en su último préstamo, ya que suele financiarse a través de múltiples mercados y emisores; y una mayor diversificación de precios en la transacción de QTS podría establecer un punto de referencia más costoso para los inversores que evalúan otras deudas relacionadas con la gestora. En realidad, los operadores consideran que Blackstone tiene demasiados títulos en circulación como para permitir que alguno se imprima al nivel real de compensación. Lo cual tiene sentido, según los expertos, si se tiene en cuenta que QTS está integrado en vehículos como BREIT y Blackstone Infrastructure Partners, donde el patrocinador tiene voz y voto en las calificaciones. Por ende, cuando hay una autoevaluación, lo último que se desea es una calificación pública.

Entonces, en lugar de pagar, Blackstone aceptó lo que pudo obtener al precio acordado y dejó el resto. Los 800 millones de dólares originales estaban destinados a refinanciar la deuda bancaria existente a 5 años; con la operación más pequeña, esa financiación bancaria simplemente se mantiene. ¿Cómo se llenó el mercado? QTS se encargó de la mayor parte del llenado: si se suman solo las operaciones que enumera Bloomberg (1.650 millones y 800 millones en el mercado privado, y luego 4.600 millones y 3.900 millones en bonos de proyectos verdes en abril y agosto), se trata de unos 11.000 millones de dólares de deuda en 18 meses. Blackstone pagó aproximadamente 10.000 millones de dólares por la totalidad de QTS en 2021, deuda incluida. De modo que Blackstone contrajo deuda por un importe superior al precio total de compra en un año y medio, y eso sin contar los CMBS (bonos garantizados con hipotecas) y las líneas de crédito bancarias.

De alto riesgo a grado de inversión

Ahora bien, ¿por qué importa una demanda insatisfecha de 500 millones de dólares en un año en el que solo las grandes empresas de computación en la nube han vendido bonos por valor de 296.000 millones de dólares? Debido a quiénes son los compradores, explican los expertos. Ocurre que el mercado de colocación privada es el hogar de las aseguradoras de vida y los gestores de activos a largo plazo, el capital "pegajoso" que compra títulos a largo plazo y los mantiene hasta su vencimiento. Pero además es pequeño: Bloomberg, citando a Private Placement Monitor, sitúa la emisión de grado de inversión del año pasado en poco más de 200.000 millones de dólares. QTS solicitaba a ese mercado el 0,4% del volumen anual y no lo consiguió.

Desde hace un año atrás, los “vigilantes” de la IA vienen advirtiendo que el boom se había convertido en una burbuja de deuda, y durante el último mes ha monitoreado, operación por operación, y cómo se está cerrando la ventana de financiación de abajo hacia arriba. Primero fueron las OPV, y luego los bonos basura. Entonces, ¿quién financia la cartera de centros de datos ahora que los compradores de bonos basura se han marchado? Se suponía que sería el comprador de grado de inversión. Pues bien, QTS acaba de decir que ese comprador también se está quedando sin fondos.

¿El canario de la mina?

Pero algunos como Goldman Sachs lo vieron venir: un análisis de la estratega Amanda Lynam “AI-Related Supply: Outlining the Directional Risks" (Oferta relacionada con la IA: Análisis de los riesgos direccionales) muestra cómo los llamados hiperescaladores habían superado con creces la previsión de emisiones anuales del banco de 250.000 millones de dólares dos meses antes de lo previsto. El costo de toda esa oferta se reflejó en las concesiones de las nuevas emisiones: la mesa de crédito de Goldman situó el promedio en 7,8 puntos básicos frente a los 3,4 puntos básicos del año, y por encima de los 18 puntos básicos para las operaciones de IA en noviembre.

Además, el último informe insignia del banco, Top of Mind, se preguntó si el ciclo de inversión en IA es duradero y llegó a una conclusión que parece un anticipo del fracaso de QTS del viernes. Según el informe, los inversores son cada vez más reacios al riesgo y prefieren a los promotores inmobiliarios de primer nivel con garantías de grado de inversión, contratos de arrendamiento sólidos y permisos regulatorios garantizados. Si bien el costo del capital ha aumentado, la principal limitación para la ola de emisión de deuda en el sector de la IA es la saturación del mercado.

Un sobreviviente de Lehman

En esta historia de QTS, el precio fue solo la mitad de fallido que arruinó la operación, la otra mitad fue que quienes compran estos bonos ya poseen demasiados.

Con respecto a Blackstone vale recordar que era conocido en los últimos años por deshacerse de muchas de sus propiedades de oficinas más emblemáticas que, tras el auge del teletrabajo, nunca recuperaron su potencial de flujo de caja previsto, con un enorme descuento. Ahora, podría estar recurriendo a su antigua estrategia, anterior a la crisis de Lehman Brothers, al predecir el punto álgido de otro segmento del mercado inmobiliario comercial: los centros de datos. Por eso algunos temen que Blackstone sea el canario de la mina. Veremos.