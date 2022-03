Dólar paralelo: prevén piso y posible estabilidad

Para Julián Grancharoff, economista del OCEPP, el acuerdo con el FMI explica gran parte de la baja del blue y de los financieros. Aunque señaló otros factores: “El fuerte aumento en el precio de ciertos commodities, fundamentalmente como consecuencia de la sequía brasileña y del conflicto Rusia-Ucrania; la aceleración inflacionaria en Estados Unidos, que ayuda a mejorar la competitividad argentina; la cercanía de la cosecha gruesa, que hace que las expectativas devaluatorias cedan”.

Por su parte, Rubén Ullúa, analista financiero, agregó como factor la suba de tasas que realizó el Banco Central días atrás. “Creo que el mercado da por descontado que se va a llegar al acuerdo con el FMI, y eso va a generar mucha menor liquidez. Eso hace que se estabilicen las cuentas por los próximos meses. Esa condición permite que, ante un escenario de suba de tasas, haya una mayor atracción de colocarse en pesos en lugar de ir a comprar dólares”.

Ambos analistas coincidieron en que tanto el dólar blue como los financieros tocaron su piso. Ullúa planteó: “No creo que baje mucho más. Actualmente está en el rango de contención o piso para el blue, que es entre los $195 y $205, y creo que se va mantener en estos niveles por varios meses”. En este sentido, advirtió que esto puede modificarse en el caso de que el contexto internacional se empiece a complicar, pero “en un escenario donde se cumple con los pagos al Fondo y las revisiones, el mercado se estabilizará en estos valores”.

Coincidió Grancharoff, quien señaló que en el corto plazo no espera una fuerte reducción de los tipos de cambios financieros tras la aprobación formal del acuerdo con el FMI. “En el mediano plazo, que para la vertiginosa macroeconomía argentina serían los próximos meses, sí creo que, si se dieran algunas condiciones, se puede lograr una estabilización nominal que, con inflación y aumentos del tipo de cambio oficial mediante, logre reducir la brecha cambiaria”.

Ullúa sostuvo que en el segundo semestre puede aparecer cierta incertidumbre sobre cómo se siga avanzando con el cumplimiento o no el acuerdo. “A partir de eso, el mercado va a hacer cuentas y evaluar qué fue lo que pasó en los meses anteriores”, analizó.

Asimismo, estimó que probablemente las tasas de interés le ganen al dólar durante 2022. “En mi opinión, creo que el dólar no será la mejor inversión para este año. Se repetirá un escenario similar al del año pasado, en el que el dólar aumenta, pero por debajo de la inflación. Es decir, el dólar va a estar estabilizado con algún incremento hacia el segundo semestre, pero no por arriba la inflación”.

Por su parte, Grancharoff consideró que, para lograr la estabilización a largo plazo, el acuerdo con el FMI debe estar enmarcado en un consenso que incentive la oferta de dólares: “Para ello, será fundamental que se hagan efectivas las tasas reales positivas anunciadas por Guzmán, pero con eso no alcanza. Se podrían pensar esquemas de ingresos de inversión extranjera directa a través del CCL y diversas estrategias dentro de un programa macroeconómico. Por el contrario, si los próximos dos años están enmarcados en la incertidumbre de si Argentina entrará en default o no con el Fondo en cada una de las revisiones trimestrales, no veo que la brecha cambiaria vaya a bajar de los niveles actuales”.