Pick up importada baja fuerte su precio en la Argentina y recalienta el segmento + Seguir en









La camioneta ajustó sus valores hasta un 18% en un contexto de mayor competencia con modelos importados y cambios en el mercado.

Chevrolet baja el precio de la Silverado

En un movimiento que impacta de lleno en el segmento de las pick ups grandes, Chevrolet decidió aplicar una rebaja significativa en la Silverado en la Argentina. La medida busca reposicionar al modelo frente a un escenario cada vez más competitivo dentro de las full size.

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El ajuste alcanza a las dos versiones disponibles y representa una baja de hasta el 18%, en línea con los recientes cambios de precios que también realizaron otros competidores del segmento.

Rebaja en la Chevrolet Silverado: nuevos valores y más competencia Tras la actualización, la versión Trail Boss pasó a costar $102.305.900, con una reducción del 12%, mientras que la variante High Country bajó un 18% y quedó en $107.076.900.

Este movimiento se da en simultáneo con cambios en el mercado, donde modelos como la Ford F-150 también ajustaron sus precios, intensificando la competencia. A esto se suma la presencia de alternativas como la Ram 1500, que completan la oferta en un nicho de menor volumen pero alto valor estratégico.

Silverado.png Tras la actualización, la versión Trail Boss pasó a costar $102.305.900, con una reducción del 12%, mientras que la variante High Country bajó un 18% y quedó en $107.076.900. Más allá del nuevo posicionamiento, la Chevrolet Silverado mantiene intacta su propuesta mecánica. Ambas versiones cuentan con un motor V8 5.3 litros, que entrega 360 CV y 530 Nm, asociado a una caja automática de 10 velocidades y tracción 4x4.

En equipamiento, la Trail Boss ofrece un enfoque robusto con tecnología y asistencias a la conducción, mientras que la High Country apunta al confort con detalles premium como head-up display, asientos ventilados y terminaciones de mayor nivel. Con esta decisión, Chevrolet busca ganar protagonismo en un segmento donde cada movimiento de precios puede redefinir el posicionamiento de las marcas.