La dura crítica de Roberto Cachanosky a Milei tras el dato de inflación de marzo + Seguir en









Los precios aumentaron 3,4% en el tercer mes del año, la peor cifra desde el mismo mes de 2025. La reacción del economista.

Qué dijo el economista sobre las declaraciones del Presidente. Mariano Fuchila

La inflación registró un 3,4% en marzo, y acumula así un alza de 9,4% en el primer trimestre del año, según informó el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC). El dato se vio impulsado por las tarifas y la educación, mientras que el salto del precio del barril del petróleo, impactó directo en los combustibles, producto de la guerra en Medio Oriente.

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Por su parte, el presidente de la Nación, Javier Milei, admitió que se trata de un mal dato, aunque afirmó que “hacia adelante va a bajar”. “Yo creo que una de las cosas importantes es explicar y tener claro lo que está pasando, porque cuando uno entiende y tiene un diagnóstico, es un primer paso para encontrar una solución", señaló el mandatario durante el cierre del AmCham Summit.

"Tarde o temprano las cosas van a empezar a funcionar bien", ratificó el Presidente, que pidió "paciencia" y "no desesperarse". Por otra parte, argumentó: "La política monetaria no cambió, esto no es inflación, es que pegó un salto el nivel de precios pero la inflación de largo converge a la internacional. El equilibrio que vamos a largo plazo no cambió, cambió la dinámica de cómo se mueve el índice en el tiempo".

Inflacion Carne Precios Consumo Mariano Fuchila La reacción de Cachanosky a las declaraciones de Milei "Si nosotros tomamos la (inflación) núcleo y le sacamos el efecto de la carne, es decir, la verdadera subyacente, el dato está igual que el mes pasado en 2,5%", dijo Milei en su discurso del martes.

Las palabras del mandatario post-dato provocaron reacciones por parte del espectro político y especialistas económicos. Entre este último grupo, Roberto Cachanosky criticó con dureza las declaraciones del jefe de Estado: "Dice Milei que en la inflación de marzo está claro el efecto de la carne, de la guerra y de la educación. O sea, la inflación es siempre y en todo lugar un fenómeno de la guerra, de la carne y de la educación".

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/RCachanosky/status/2044180068440912117&partner=&hide_thread=false Dice @JMilei que en la inflación de marzo está claro el efecto de la carne, de la guerra y de la educación.

O sea, la inflación es siempre y en todo lugar un fenómeno de la guerra, de la carne y de la educación.

Las vueltas que dio para explicar una inflación que viene subiendo… — Roberto Cachanosky (@RCachanosky) April 14, 2026 En esa línea, remarcó que el fenómeno inflacionario no solo depende de factores estacionales ni del contexto global: "Las vueltas que dio para explicar una inflación que viene subiendo desde hace 10 meses, no tiene nombre".