La inflación registró un 3,4% en marzo, y acumula así un alza de 9,4% en el primer trimestre del año, según informó el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC). El dato se vio impulsado por las tarifas y la educación, mientras que el salto del precio del barril del petróleo, impactó directo en los combustibles, producto de la guerra en Medio Oriente.
La dura crítica de Roberto Cachanosky a Milei tras el dato de inflación de marzo
Los precios aumentaron 3,4% en el tercer mes del año, la peor cifra desde el mismo mes de 2025. La reacción del economista.
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Por su parte, el presidente de la Nación, Javier Milei, admitió que se trata de un mal dato, aunque afirmó que “hacia adelante va a bajar”. “Yo creo que una de las cosas importantes es explicar y tener claro lo que está pasando, porque cuando uno entiende y tiene un diagnóstico, es un primer paso para encontrar una solución", señaló el mandatario durante el cierre del AmCham Summit.
"Tarde o temprano las cosas van a empezar a funcionar bien", ratificó el Presidente, que pidió "paciencia" y "no desesperarse". Por otra parte, argumentó: "La política monetaria no cambió, esto no es inflación, es que pegó un salto el nivel de precios pero la inflación de largo converge a la internacional. El equilibrio que vamos a largo plazo no cambió, cambió la dinámica de cómo se mueve el índice en el tiempo".
La reacción de Cachanosky a las declaraciones de Milei
"Si nosotros tomamos la (inflación) núcleo y le sacamos el efecto de la carne, es decir, la verdadera subyacente, el dato está igual que el mes pasado en 2,5%", dijo Milei en su discurso del martes.
Las palabras del mandatario post-dato provocaron reacciones por parte del espectro político y especialistas económicos. Entre este último grupo, Roberto Cachanosky criticó con dureza las declaraciones del jefe de Estado: "Dice Milei que en la inflación de marzo está claro el efecto de la carne, de la guerra y de la educación. O sea, la inflación es siempre y en todo lugar un fenómeno de la guerra, de la carne y de la educación".
En esa línea, remarcó que el fenómeno inflacionario no solo depende de factores estacionales ni del contexto global: "Las vueltas que dio para explicar una inflación que viene subiendo desde hace 10 meses, no tiene nombre".
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