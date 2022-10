Dólar: agencias de viaje aseguran que las medidas "distorsionan" la actividad turística

"Es una decisión que afecta directamente a las agencias de viajes argentinas que son quienes dan trabajo genuino en el país y a los pasajeros que no sólo viajan por placer sino que en la mayoría de los casos, lo hacen por trabajo, razones médicas, de estudios y otras. Con esta decisión se beneficia más a quienes consumen turismo directamente en el exterior que a quienes viajan a través de una agencia argentina que genera empleo, ingreso de divisas, oportunidades…son medidas que no resuelven los problemas económicos del país sino todo lo contrario. Se castiga, incluso, a los empresarios que van en busca de dólares para el país que terminarán pagando 25% más por no poder recuperar la percepción”, expresaron en el escrito.