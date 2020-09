Kiguel: "La restricción a las empresas hizo subir mucho el dólar Bolsa"

P.: Si las empresas no pueden endeudarse para producir y exportar, se arma un círculo vicioso, ¿cómo se sale?

M.K.: Lo primero que hay que hacer es revertir expectativas. Las expectativas no son una variable medible, como el dólar o la inflación, pero juegan un rol central en todo esto. Porque si no hay confianza... ¿cómo haces para que la gente invierta?. La percepción que hay es que se escapó el dólar, hoy los bonos están rindiendo 15% algunos, el riesgo-país se fue cerca de 1.400 puntos básicos, y el Gobierno no tiene ninguna respuesta. ¿Cómo piensa bajar el dólar? No sabemos. Sabemos que hasta ahora, todo lo que ha hecho cuando hubo problemas fue poner impuestos, poner cepo, poner regulaciones. Creo que para que venga inversión, para que el país pueda crecer después de diez años, no va a ser de un día para el otro. Porque hagas lo que hagas la inversión no va a venir en 24 horas. Pero por lo menos empezar a dar un sendero y un plan. El Gobierno tiene que dar un plan, explicar cómo van a bajar el contado con liqui, que está en niveles astronómicamente altos. No tiene sentido desde un punto de vista lógico, pero la gente compra igual. O sea que algo pasa.

P.: ¿Cree que puede darse una devaluación?

M.K.: En 2014 hubo una devaluación, en una situación parecida a la que estamos ahora, se quedaron sin reservas y el Gobierno tuvo que devaluar. Pero la verdad es que si hacés una devaluación y dejás todo como está no va a servir. Creo que sirve si va dentro de un conjunto de anuncios. Por lo menos dar una percepción de que el Presupuesto no va a tener un déficit del 6% del Producto porque no lo podés financiar. Que la idea no es a los que vengan a invertir ponerles muchos impuestos, porque si no, tampoco va a venir nadie. Y que el Banco Central dé señales de cómo va a empezar a recomponer reservas. Concretamente hay dos temas: con esto probablemente puedas parar las salidas, pero cómo haces para recomponer las reservas. Tiene que haber anuncios de algo que tenga sentido y que la gente crea que el Gobierno lo quiere implementar.

P.: ¿Cree que pesificar algunos bienes en un contexto como el actual puede sonar utópico?

M.K.: Creo que es una expresión de deseo. A mi me encantaría que haya un mercado de capitales que funcione en pesos, pero la gente ahorra en dólares. Para que puedas volver a pensar en pesos tiene que ser una moneda que no se devalúe a la mitad en un año. Necesitás algo que sea constante en el tiempo.