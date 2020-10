Para inversores: pese a las caídas de octubre recomiendan bonos CER

Días atrás, en un webinar organizado por Balanz Capital, un inversor consultó qué opción tiene mayor posibilidades de alza para un inversor en pesos, si los fondos dólar linked o los “inflation linked”. Ante esta duda, el head of strategy de la firma, Ezequiel Zambaglione, respondió: “Creemos que el Gobierno va a tratar de estirar la devaluación lo más que pueda. En ese escenario, si en el límite tiene que elegir, me parece que vamos a ir más a un esquema de tipos de cambio múltiples dándole más liquidez al “contado con liqui” y al MEP y con la parte comercial en el MULC. Por tanto, creo que los fondos que tienen CER son más atractivos”. No obstante, Zambaglione aclaró: “Tanto los fondos dólar linked como los ajustados por inflación protegen más que aquellos con Badlar o bonos de tasas fijas”.