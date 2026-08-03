Salarios: el Gobierno otorgó un bono extraordinario de $50.000 para las Fuerzas Armadas y de seguridad federal + Agregar ámbito en









La suma será abonada por única vez con los haberes de agosto. Tendrá carácter remunerativo y no bonificable y alcanzará al personal en actividad de las Fuerzas Armadas, Gendarmería, Prefectura, Policía Federal, PSA, SPF y otras áreas.

Las Fuerzas Armadas y de seguridad federal recibirán un extra. Gob.ar

El Gobierno oficializó este lunes el otorgamiento de un bono extraordinario de $50.000 para el personal en actividad de las Fuerzas Armadas y de las fuerzas policiales y de seguridad federales. La medida fue dispuesta mediante los Decretos 695/2026 y 696/2026, publicados en el Boletín Oficial.

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La suma será abonada por única vez junto con los haberes correspondientes al mes de agosto y tendrá carácter remunerativo y no bonificable, por lo que será tenida en cuenta para los aportes y contribuciones previsionales, aunque no servirá de base para calcular adicionales o suplementos salariales.

El Decreto 695/2026, bajo la órbita del Ministerio de Defensa, alcanza al personal militar en actividad del Ejército Argentino, la Armada Argentina y la Fuerza Aérea Argentina, además del personal de la Policía de Establecimientos Navales y del personal civil de Inteligencia de las Fuerzas Armadas.

En los fundamentos de la medida, el Poder Ejecutivo sostuvo que el objetivo es adecuar los ingresos del personal para preservar el poder adquisitivo de las remuneraciones, en función de las responsabilidades y la dedicación que demandan sus funciones.

Por su parte, el Decreto 696/2026, correspondiente al Ministerio de Seguridad Nacional, extiende el beneficio al personal en actividad y a los alumnos de la Gendarmería Nacional Argentina, al personal de la Prefectura Naval Argentina, la Policía Federal Argentina, la Policía de Seguridad Aeroportuaria y el Servicio Penitenciario Federal. También comprende al personal en actividad de la Dirección Nacional de Inteligencia Criminal.

En este caso, el Gobierno indicó que la decisión busca mantener una adecuada jerarquización de las remuneraciones de las fuerzas policiales y de seguridad federales, en relación con las funciones, responsabilidades y tareas que desempeñan. Ambos decretos facultan a la Comisión Técnica Asesora de Política Salarial del Sector Público a dictar las normas complementarias necesarias para la implementación de la medida. Asimismo, establecen que el gasto será afrontado con las partidas presupuestarias asignadas a cada una de las jurisdicciones involucradas. La suma extraordinaria se incorpora a las medidas salariales adoptadas este año para el personal uniformado. Entre ellas se encuentra el suplemento por título académico creado mediante el Decreto de Necesidad y Urgencia 473/2026 y posteriormente reglamentado, que reconoce adicionales permanentes para quienes acrediten estudios de nivel técnico, universitario o de posgrado.