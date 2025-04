Donald Trump analiza reducir "sustancialmente" los aranceles a China

Sin embargo, el martes el sentimiento de los inversores mejoró ante señales de que la Casa Blanca podría estar suavizando su actitud confrontativa en las negociaciones comerciales con China.

Trump dijo a los periodistas que los aranceles estadounidenses sobre China disminuirían una vez que se alcance un acuerdo, aunque señaló que no caerían hasta cero. El secretario del Tesoro, Scott Bessent, también afirmó que si bien las conversaciones con Pekín serán "arduas", cree que ambos países pueden calmar las crecientes tensiones comerciales.

La respuesta del mercado

Las acciones se disparan este miércoles ante las esperanzas de que las tensiones comerciales entre EEUU y China puedan aliviarse pronto, mientras que el presidente Donald Trump indicó que no planea remover a Jerome Powell de su cargo como presidente de la Reserva Federal.

El promedio industrial Dow Jones se dispara 1.044 puntos, o un 2,7%. El S&P 500 escala un 3,2%, y el Nasdaq Composite vuela un 4,1%.

El Wall Street Journal informó el miércoles, citando a un funcionario de la Casa Blanca, que la administración estaba considerando reducir los aranceles a China a un rango de entre el 50% y el 65%. La noticia llevó a los índices estadounidenses a sus máximos de la sesión.

Xi Jinping Trump.jpg La Casa Blanca evalúa bajar aranceles a China en un intento por calmar la guerra comercial. eleconomista.es

La novedad llega después de que Trump dijera el martes que está dispuesto a adoptar un enfoque menos confrontativo en las negociaciones comerciales con China, y señaló que el actual arancel del 145% sobre las importaciones chinas es “muy alto, y no será tan alto... No, no estará ni cerca de ser tan alto. Bajará sustancialmente. Pero no será cero”.

Las acciones con mayor exposición a China que habían caído en las últimas semanas repuntaron. Esto incluyó a los titanes del grupo “Magnificent Seven” Apple y Nvidia, que subieron un 3% y un 5%, respectivamente.

Las acciones de Tesla también subieron un 5%, impulsadas por la disminución de la presión arancelaria y después de que el CEO Elon Musk dijera durante la llamada de resultados del martes que su dedicación al Departamento de Eficiencia Gubernamental de Trump se reducirá “significativamente” a partir del próximo mes.

Los inversores también respiraron aliviados cuando Trump afirmó que no tiene “ninguna intención” de despedir a Powell, cuyo mandato como presidente de la Fed finaliza en mayo de 2026. El comentario representa un cambio de tono por parte del presidente, quien hasta el lunes había lanzado duras críticas contra Powell, calificándolo de “gran perdedor” y exigiendo una baja en las tasas de interés. La semana pasada, incluso escribió en Truth Social que la “destitución de Powell no puede llegar lo suficientemente rápido”.

Las acciones venían de una sesión positiva, en la que el Dow de 30 componentes se disparó más de 1.000 puntos y puso fin a una racha de cuatro días de pérdidas. Tanto el S&P 500 como el Nasdaq Composite subieron más del 2%.