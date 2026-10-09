Donald Trump crea un comité para investigar a una gobernadora de la Fed acusada de fraude

Lisa Cook será investigada por el gobierno de EEUU por presunto fraude hipotecario no probado. El comité examinará si Cook realizó declaraciones falsas en relación con instrumentos hipotecarios, mientras la defensa cuestiona la legitimidad de la audiencia.

El presidente Donald Trump comunicó este viernes que formalizó un comité para investigar a Lisa D. Cook , gobernadora de la Reserva Federal, y que se realizará una audiencia en persona durante el mes de noviembre por las acusaciones no probadas de que cometió fraude hipotecario.

De esta manera, según el The New York Times, el comité de investigación investigará las afirmaciones de que Cook hizo "declaraciones falsas en relación con uno o más instrumentos hipotecarios" , lo expresado por la administración norteamericana. Cabe señalar que la audiencia, que requería la asistencia de Lisa Cook, estaba programada para el 5 de noviembre.

En un comunicado publicado hoy, los abogados de la gobernadora de la Reserva Federal, que todavía no fue acusada de ningún delito, afirmaron que tenían "serias dudas de que esta audiencia sea legítima y se ajuste a la ley".

"Pero si se acerca a lo objetivo, la conclusión será que la gobernadora Cook no cometió fraude hipotecario, sin motivo alguno para destituirla de la Junta de la Reserva Federal ", indicaron los abogados, agregando que mantuvieron contacto con la Casa Blanca para evaluar si el proceso "tiene posibilidad de ser genuino y no simplemente un ejercicio de marcar casillas".

El equipo de letrados de Lisa Cook subrayó que la gobernadora "agradece la oportunidad de presentar los hechos para poder limpiar su nombre y demostrar que no hay base legal para despedirla".

Los abogados de la gobernadora de la Reserva Federal, que todavía no fue acusada de ningún delito, afirmaron que tenían "serias dudas de que esta audiencia sea legítima y se ajuste a la ley".

El detalle

El anuncio intensificó la estrategia de Trump para destituir a Lisa Cook de la directiva de la Reserva Federal. En términos legales, vale señalar que un presidente solo puede avanzar en esa dirección ante la presencia de una "causa justa", figura legal asociada a faltas graves o negligencia manifiesta en el ejercicio del cargo.

La decisión se produjo solo cuatro meses después del fallo 5 a 4 de la Corte Suprema que ratificó a Cook en su puesto, el cual puede conservar hasta 2038. La mayoría argumentó que la funcionaria no contó con el debido proceso cuando Trump ordenó su cesantía en agosto de 2025, si bien la sentencia dejó inconclusos aspectos centrales como el alcance de la figura de "causa".

El presidente Trump, que intentó hacer presión a la Fed y a sus miembros para que bajen los tipos de interés, rápidamente calificó la sentencia como un revés procesal, lo cuál allanó el camino para futuros ataques.

El presidente Trump, que intentó hacer presión a la Fed y a sus miembros para que bajen los tipos de interés, rápidamente calificó la sentencia como un revés procesal, lo cuál allanó el camino para futuros ataques. En agosto, el gobierno de EEUU reanudó el proceso para intentar despedirla de su cargo, afirmando que Cook era "inapta para el cargo en el que usted ejerce como miembro controlador de la Reserva Federal".

En el centro de la discusión están las acusaciones de que Cook engañó a los prestamistas para obtener condiciones favorables en una hipoteca.

El caso

La polémica se remonta a 2021, cuando Cook compró un departamento en Atlanta y lo registró como residencia principal sin habitarlo, mientras conservaba otra propiedad en Ann Arbor, Michigan, asentada simultáneamente bajo ese mismo estatus prioritario.

La defensa de Cook respondió en agosto mediante un escrito formal en el que atribuyó el registro del inmueble de Atlanta a un "error involuntario" sin fines de fraude. Los abogados subrayaron que en otros documentos la propiedad figuraba correctamente como casa de descanso, al tiempo que devolvieron las acusaciones señalando reportes de prensa que documentan fallas hipotecarias de similar índole cometidas por Trump y sus asesores.

La defensa de Cook respondió en agosto mediante un escrito formal en el que atribuyó el registro del inmueble de Atlanta a un "error involuntario" sin fines de fraude.

La declaración del gobierno de EEUU, del 7 de octubre, estipulaba que la señora Cook sería "examinada por el Comité, sus representantes y su asesor legal, si es que existía". Le brindaban a la gobernadora de la Fed la oportunidad de presentar su argumento y cualquier prueba, dejando abierta la posibilidad de que el personal del Departamento de Justicia pueda realizar interrogatorios.

El tribunal administrativo que examinará el caso de Lisa Cook está integrado por asesores y funcionarios designados por Donald Trump: Kevin Hassett, su principal asesor económico; Keith Sonderling, director interino de la Oficina de Ética Gubernamental; y Andrea Lucas, presidenta de la Comisión para la Igualdad de Oportunidades en el Empleo.

El caso Powell

Cook no es la única integrante de la Reserva Federal que quedó bajo el foco de Donald Trump. El mandatario cargó reiteradamente contra Jerome H. Powell, cuyo mandato al frente del banco central concluyó en mayo. En ese marco, el Departamento de Justicia llegó a iniciar una investigación penal en su contra por el manejo de los costosos trabajos de remodelación en la sede central del organismo en Washington.

La investigación contra Jerome Powell fue finalmente abandonada tras sufrir sucesivas complicaciones judiciales.

La investigación fue finalmente abandonada tras sufrir sucesivas complicaciones judiciales y enfrentar un rechazo generalizado entre los senadores republicanos, uno de los cuales llegó a bloquear la designación del candidato de Donald Trump para presidir la Fed. Aunque Kevin M. Warsh terminó asumiendo la presidencia del organismo en mayo, Jerome Powell, en lugar de retirarse como suele ser habitual, decidió permanecer en su puesto de gobernador, un mandato que se extiende hasta enero de 2028.

A finales del mes pasado, la auditoría interna de la FED desestimó responsabilidad alguna de Jerome Powell en las irregularidades del proyecto de casi u$s2.500 millones, si bien confirmó desmanejos y falta de límites presupuestarios en las obras. Pese al dictamen favorable, Trump mantiene su postura de que Powell debe ser forzado a renuncia de la junta directiva.