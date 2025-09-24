Donald Trump, Javier Milei y la independencia de la Fed: debate por la politización de los swaps de dólares

El aparente uso político de la herramienta financiera volvió a estar encender el debate sobre la autonomía del banco central estadounidense.

El debate sobre la politización de la Reserva Federal (Fed) se centra principalmente en su independencia para fijar las tasas de interés. Pero otra herramienta del banco central, quizás aún más importante para la estabilidad financiera global, vuelve a estar en el punto de mira: las líneas de swap de dólares .

Estas son las vías de liquidez en dólares que la Fed abre hacia los bancos centrales en tiempos de crisis, como en 2008 y 2020, para evitar que el sistema financiero global, basado en el dólar, se paralice . En última instancia, cuando el mundo necesita dólares escasos, la Fed asume su papel de prestamista de última instancia y los proporciona.

L a Fed mantiene líneas de swaps de dólares vigentes con cinco importantes bancos centrales : el Banco Central Europeo , el Banco de Japón , el Banco de Inglaterra , el Banco Nacional Suizo y el Banco de Canadá . Desde entonces, retiró las líneas temporales abiertas durante las crisis de 2008 y 2020 con bancos centrales de otros nueve países, entre ellos Brasil , Australia y México .

El uso de este instrumento pareció bastante indiscutible. Es una herramienta crucial para prevenir un endurecimiento severo de las condiciones financieras, una apreciación desordenada del dólar y una turbulencia generalizada del mercado en tiempos de tensión global .Pero, como ha sucedido con muchos aspectos del statu quo económico desde el regreso del presidente Donald Trump a la Casa Blanca , esto ya no puede darse por sentado. Podría utilizarse cada vez más como herramienta política, tanto financiera como económica.

¿Una Fed influenciada por Trump prestará automáticamente dólares a bancos centrales extranjeros en una crisis? Podría prestar a algunos sin dudarlo, pero no a todos. Los acontecimientos actuales entre EEUU , Corea del Sur y Argentina arrojan luz sobre la política en juego.

Seúl alcanzó un acuerdo comercial preliminar con Washington en julio, pero aún no lo ha firmado debido a las implicaciones cambiarias de un paquete de inversión de u$s350.000 millones incluido en el acuerdo.

TRUMP Y MILEI El gobierno de Donald Trump sale, de nuevo, en respaldo de Javier Milei

"En mi opinión, el swap de divisas es un asunto político de alto nivel, no económico", declaró el martes Hwang Kun-il, miembro de la junta directiva del Banco de Corea. Un día antes, el presidente Lee Jae Myung declaró a Reuters que la economía podría caer en una crisis similar a la de 1997 si acepta las exigencias de Washington sin salvaguardas, como un swap de divisas.

Mientras tanto, el secretario del Tesoro estadounidense, Scott Bessent, afirmó el lunes que "todas las opciones", incluida una línea de swap de divisas, están sobre la mesa para estabilizar los mercados argentinos, que nuevamente sufren una grave crisis de confianza. Bessent enfatizó que el apoyo de Washington al presidente derechista Javier Milei, el mayor aliado de Trump en América Latina, será "amplio y contundente".

Por supuesto, se podría ofrecer una línea de swap de dólares a Corea del Sur, el sexto mayor socio comercial de bienes de EEUU el año pasado, que contaba con un superávit de 66 000 millones de dólares. El Tesoro también puede operar sus propias líneas de swap en el marco de su Fondo de Estabilización Cambiaria. Pero el enfoque de la administración hacia ambos países es claramente diferente.

Este no es un problema exclusivo de los mercados emergentes. El Banco de Inglaterra y el Banco Central Europeo han pedido a los prestamistas que evalúen su necesidad de dólares en tiempos de tensión y que sopesen sus opciones si no pueden recurrir al respaldo de la Fed.

Alineamiento político en juego

Como señalaron los analistas de Bank of America en un informe del mes pasado, solo el Comité Federal de Mercado Abierto (FOMC) o el Congreso pueden modificar las líneas de swaps de divisas, gestionadas por la Fed de Nueva York con su autorización. "El poder ejecutivo no tiene autoridad directa para realizar cambios", escribieron.

Pero la presión sobre la Fed por parte de la administración, a menudo del propio Trump, se está intensificando y adoptando diversas formas. La Casa Blanca no solo ha exigido que se recorten drásticamente las tasas de interés, sino que también está intentando despedir a la gobernadora de la Fed, Lisa Cook, y logró que el actual asesor de la Casa Blanca, Stephen Miran, se una a la junta de la Fed.

Si bien el presidente no tiene autoridad directa sobre las líneas de swaps de dólares de la Fed, es otra área en la que la administración podría ejercer su influencia "a través de la persuasión moral, así como mediante el nombramiento de la junta directiva de la Fed", como escribieron los analistas del Deutsche Bank en un informe en marzo.

Quizás siempre fue así. John Michael Cassetta, autor del documento de trabajo "La geopolítica de las líneas de swap", publicado en 2022 por la Kennedy Business School, postuló que, aunque nunca se dijo explícitamente, la política influyó en la elección de la Fed de quiénes obtuvieron líneas de swap en 2008 y 2020.

"La evidencia empírica sugiere que, controlando otros factores potenciales, la alineación política con EEUU jugó un papel en la determinación de la probabilidad de que un país recibiera una línea de swap y su ubicación en la jerarquía", argumentó Cassetta. También hay evidencia que sugiere que la presión política sobre la Fed ha aumentado significativamente desde entonces.

Por Jamie McGeever para Reuters