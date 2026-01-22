Corea del Sur avanza con un marco regulatorio para la Inteligencia Artificial

Corea del Sur lanzó un marco integral para regular la IA. Mientras el gobierno asegura querer dar seguridad y confianza, el sector empresarial alerta por los peligros de que la regulación frene la innovación.

Corea del Sur dio esta semana un paso inédito en materia de regulación tecnológica al presentar lo que define como el primer marco legal integral del mundo para la inteligencia artificial . Según detalló el gobierno coreano, el objetivo de esta decisión es reforzar la confianza y la seguridad en el sector. Sin embargo, entre las startup locales crece la preocupación por el impacto que estas normas podrían tener sobre la innovación y los costos de cumplimiento.

Desde Seúl confían en que la nueva Ley Básica de Inteligencia Artificial permita posicionar al país como un referente global. La iniciativa ya entró en vigor y se anticipa incluso al calendario europeo, donde la Ley de Inteligencia Artificial de la Unión Europea se aplicará de manera escalonada hasta 2027.

El debate sobre cómo regular la IA sigue abierto a nivel global. Mientras Estados Unidos promueve un enfoque más laxo para no frenar el desarrollo tecnológico, China avanzó con regulaciones específicas y propuso la creación de un organismo internacional que coordine las reglas a escala mundial.

Uno de los ejes centrales de la ley surcoreana es la e xigencia de supervisión humana obligatoria para los sistemas de IA considerados de “alto impacto”. En esa categoría se incluyen áreas sensibles como la seguridad nuclear, el suministro de agua potable, el transporte, la salud y determinados usos financieros, como la evaluación crediticia.

El marco normativo también establece que las empresas deberán informar con antelación a los usuarios cuando un producto o servicio utilice IA de alto impacto o generativa, además de incorporar un etiquetado claro en aquellos casos en los que los contenidos generados por la tecnología puedan confundirse con información real.

El gobierno avanza con la regulación mientras las empresas se oponen a la medida.

Desde el Ministerio de Ciencia y TIC señalaron que la normativa fue diseñada para impulsar la adopción de este tipo de tecnología, mientras se construyen bases sólidas de seguridad y confianza. El proyecto recorrió un largo camino antes de volverse realidad - entre los que se incluyeron consultas amplias - y contempla un período de gracia de al menos un año antes de que comiencen a aplicarse sanciones administrativas.

El discurso oficial, las reacciones y las posibles sanciones

Las multas previstas no son menores. La falta de etiquetado en sistemas de IA generativa, por ejemplo, podría derivar en sanciones de hasta 30.000.000 de wones (u$s20.400).

El ministro de Ciencia, Bae Kyung-hoon —exdirector de investigación en IA del grupo LG— sostuvo en conferencia de prensa que la ley ofrece una “base institucional fundamental” para el objetivo estratégico del país de convertirse en una de las tres principales potencias mundiales en inteligencia artificial.

Desde el sector empresarial, sin embargo, emergieron duras críticas. Lim Jung-wook, codirector de la Startup Alliance de Corea del Sur, advirtió que muchos fundadores sienten frustración por la falta de precisiones operativas.

En la misma línea, Jeong Joo-yeon, investigador principal de la organización, alertó que la redacción ambigua de la ley podría llevar a las empresas a adoptar posturas excesivamente conservadoras para evitar riesgos regulatorios.

Ante estas inquietudes, el Ministerio aseguró que avanzará con la creación de una plataforma de orientación y un centro de apoyo específico para acompañar a las empresas durante el período de gracia.