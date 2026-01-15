Fitch advierte a EEUU que la erosión de la independencia de la Fed podría perjudicar su calificación + Seguir en









La disputa entre Donald Trump y Jerome Powell aún no cesa, aunque el mandatario ya amenazó con un reemplazo inminente que cumpla con sus demandas.

Qué dice el informe de Fitch sobre el estado actual de la Fed.

Fitch, principal analista de riesgo soberano, declaró que una erosión importante de la independencia de la Reserva Federal (Fed) sería negativa para la calificación crediticia de Estados Unidos.

El contenido al que quiere acceder es exclusivo para suscriptores.

Este tema fue punto de debate durante los últimos meses del año pasado, y esta semana volvió a estar en la mira, después de que la fiscalía estadounidense abrió una investigación contra el jefe de la Fed, Jerome Powell, por los sobrecostos de las obras de remodelación de su sede. Asimismo, el presidente de EEUU, Donald Trump dio señales de advertencia sobre un inminente reemplazo para el mandatario del banco central.

El asunto más crítico sería cualquier señal que indicara que el dólar podría perder su estatus de principal divisa mundial, destacó. "Una situación en la que hubiera una politización completa de un banco central sería negativa para el crédito", detalló el jefe de calificaciones soberanas de Fitch, James Longsdon.

trump powell.jpg Imagen creada con inteligencia artificial A qué señales debería prestarle atención la Fed, según Fitch "Lo que importa para la calificación (estadounidense) es la fuerte convicción en la fortaleza del dólar como moneda de reserva y, por tanto, en la flexibilidad financiera de Estados Unidos", agregó.

"Así que cualquier cosa que ocurra que debilite eso de forma material sería negativo para la calificación", explicó Longsdon a Reuters, añadiendo que no hay señales de que esté pasando en la actualidad.