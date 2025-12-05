Un estratega líder de Wall Street advirtió que el repunte de acciones de fin de año no está garantizado

Wall Street confía en un escenario ideal: que la Fed recorte las tasas de interés mientras la inflación continúa bajando y el crecimiento económico se mantiene. ¿Y si no ocurre?

Un estratega líder de Bank of America señaló cuál es el factor que podría interrumpir las subas en Wall Street.

El repunte bursátil de acciones típico de fin de año podría estar en peligro debido a que la Reserva Federal de EEUU (Fed) mantiene una visión demasiado prudente sobre la economía, según Michael Hartnett , un estratega líder de Wall Street .

Con el S&P 500 a un paso de alcanzar un nuevo máximo histórico, los inversores confían en un escenario ideal: que la Fed recorte las tasas de interés mientras la inflación continúa bajando y el crecimiento económico se mantiene sólido.

Sin embargo, ese optimismo podría verse desafiado si el banco central adopta un tono moderado en su reunión de la próxima semana , señaló el ejecutivo de Bank of America, quien dijo que eso podría interpretarse como señal de una desaceleración económica más profunda de lo previsto.

“El único factor capaz de frenar el rally de Santa Claus es un recorte tibio por parte de la Fed que provoque ventas en los bonos de largo plazo”, afirmó Hartnett en una nota, refiriéndose a los títulos del Tesoro con vencimientos extendidos .

El mercado estadounidense subió en las últimas semanas, impulsado por las expectativas de que la Fed reduzca aún más las tasa de interés para apoyar a un mercado laboral que muestra señales de debilidad.

Las probabilidades de un recorte de un cuarto de punto en la reunión del 10 de diciembre superan ya el 90%, frente al 60% de hace un mes, según los mercados de swaps. Además, los operadores anticipan tres recortes adicionales para septiembre de 2026.

Las acciones, cerca de máximos

El S&P 500 se encuentra a apenas un 0,5% de su máximo de octubre, y los patrones estacionales suelen favorecer un repunte al final del año. No obstante, en esta ocasión el mercado encara dos riesgos clave: los informes de empleo e inflación, que se publicarán a finales de diciembre tras su retraso por el cierre del gobierno.

Hartnett y su equipo de Wall Street también destacan que es probable que el gobierno de EEUU tome medidas para evitar un repunte de la inflación y que la tasa de desempleo alcance el 5%.

Ante ese escenario, recomiendan posicionarse hasta 2026 en acciones de mediana capitalización que consideran “baratas”. Asimismo, ven mayor potencial relativo en sectores sensibles al ciclo económico, como constructoras de viviendas, comercio minorista, REIT y transporte.

Los estrategas mantuvieron su preferencia por los mercados internacionales de cara a 2025, una apuesta que se vio respaldada por el comportamiento del mercado, dado que el avance del S&P 500 siguió al repunte previo del índice MSCI All-Country World ex-US.