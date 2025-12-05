Las claves del bono en dólares que anunció Luis Caputo para el reingreso al mercado de capitales + Seguir en









Con el objetivo de cubrir parte de los vencimientos de enero, el Gobierno hará efectiva la primera colocación de deuda en moneda extranjera desde 2018.

Los detalles del bono en dólares con plazo de cuatro años.

La Argentina regresará oficialmente al mercado de capitales para colocar deuda en moneda extranjera la próxima semana. La Secretaría de Finanzas anunció el llamado a licitación para un bono en dólares del Tesoro Nacional que se colocará el miércoles 10 de diciembre, con el objetivo de conseguir parte de las divisas que necesita para afrontar el vencimiento de enero por más de u$s4.200 millones.

El contenido al que quiere acceder es exclusivo para suscriptores.

La novedad había sido confirmada por el ministro de Economía, Luis Caputo, en una entrevista televisiva este viernes. Por otra parte, el nuevo bono será emitido bajo legislación argentina ya que, por la llamada "Ley Guzmán", las colocaciones bajo jurisdicción extranjera necesitan aprobación del Congreso.

Se trata de la primera vez desde enero de 2018, cuando el propio Caputo era ministro de Finanzas de Mauricio Macri. Por su parte, el presidente Javier Milei celebró la novedad a través de su cuenta de la red social X. "Volvimos al mercado de capitales con un bono a 2029 con cupón del 6,5% bajo ley local", tuiteó el mandatario.

Ministerio Economía MECON Mariano Fuchila Bono en dólares: las claves del ingreso al mercado de capitales Destacan una serie de puntos claves para entender el impacto del anuncio de Caputo sobre este bono en dólares:

El título a colocar será a casi cuatro años , cuyo capital se abonará íntegro al vencimiento (pautado para el 30 de noviembre de 2029) y devengará un cupón semestral de intereses del 6,5% . La tasa final que pague el país por este nuevo endeudamiento dependerá del precio de colocación , que será determinado en la propia subasta.

, cuyo capital se abonará íntegro al vencimiento (pautado para el 30 de noviembre de 2029) y devengará un . La que pague el país por este nuevo endeudamiento , que será determinado en la propia subasta. La liquidación de la operación , que consiste en la entrega de los títulos y la recepción de los dólares, se realizará dos días después, el viernes 12 de diciembre .

, que consiste en la entrega de los títulos y la recepción de los dólares, se realizará dos días después, . Habrá repago de capital del 100% al momento del vencimiento. Moneda de suscripción y pago en dólares.

Busca cancelar el vencimiento del capital de los bonos AL30 y AL29 que vencen el 9 de enero de 2029 , según determinó el ministerio de Economía.

, según determinó el ministerio de Economía. Si bien no precisó cuántas divisas apuntan a colocar la próxima semana, Caputo aclaró que no esperan conseguir la totalidad de los u$s4.200 millones que vencen en enero.