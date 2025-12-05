ANSES pagará más de $2.200.000 a fin de año, pero sólo estas personas lo podrán recibir

Junto a los haberes actualizados, la entidad entregará un bono de $70.000 y el Sueldo Anual Complementario (SAC), mejor conocido como aguinaldo.

El calendario de pagos de ANSES se activará el próximo martes 9 de diciembre.

La Administración Nacional de la Seguridad Social ( ANSES ) ya está preparando su calendario de pagos correspondiente a diciembre 2025 . Por decisión del Gobierno nacional, las prestaciones aumentarán un 2,34% , de acuerdo al dato de la inflación de octubre analizado por el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos ( INDEC ).

Además, la entidad entregará un bono de ingresos adicional de $70.000 y el Sueldo Anual Complementario (SAC) , mejor conocido como aguinaldo , para los titulares del Sistema Integrado Previsional Argentino (SIPA).

A través de las resoluciones 359/2025 y 361/2025 , publicadas en el Boletín Oficial, las jubilaciones otorgadas por ANSES aumentarán un 2,34% en diciembre 2025, correspondiente al dato de la inflación de octubre que analizó el INDEC.

Esto se debe a que, desde julio del año pasado, la fórmula de movilidad rige por el Decreto 274/24 . El cual toma como referencia el Índice de Precios al Consumidor (IPC) de dos meses atrás y propone un incremento en los beneficios sociales proporcional a este dato.

En este sentido, la jubilación máxima pasará de $2.241.568,43 a $2.293.796,92 . A esto se le suman $1.146.898,46 del aguinaldo.

Monto de las jubilaciones mínimas

La actualización también alcanza a los haberes mínimos. A su vez, el organismo anunció que entregará el aguinaldo y el bono de ingresos adicional a los titulares que cobran estas jubilaciones:

Jubilación mínima: $581.319,39 ( $340.879,59 del valor actualizado + $70.000 del extra + $170.439,80 del aguinaldo)

Pensión Universal del Adulto Mayor (PUAM): $479.055,51 ( $272.703,67 del haber actualizado + $70.000 del bono adicional + $136.351,84 del aguinaldo)

Pensión No Contributiva: $308.615,79 ($238.615,70 del haber actualizado + $70.000 del bono adicional + $119.307,86 del aguinaldo)

Cómo calcular el aguinaldo de las jubilaciones de ANSES

El último mes de año incluirá el Sueldo Anual Complementario (SAC), conocido como aguinaldo. Este es un derecho adquirido que se entrega en dos cuotas al año (junio y diciembre) y su monto equivale al 50% del haber mensual más alto percibido durante el semestre correspondiente.

En este sentido, serían $170.439,80 para la mínima y $1.146.898,46 para la máxima.

Para su cobro no es necesario hacer trámites adicionales, ya que el pago se acredita de forma automática en la cuenta bancaria declarada por cada jubilado o pensionado.

Cuándo cobro las jubilaciones de ANSES en diciembre 2025

Jubilaciones y pensiones que no superen los haberes mínimos

DNI terminados en 0: 9 de diciembre

DNI terminados en 1 10 de diciembre

DNI terminados en 2: 11 de diciembre

DNI terminados en 3: 11 de diciembre

DNI terminados en 4: 12 de diciembre

DNI terminados en 5: 12 de diciembre

DNI terminados en 6: 15 de diciembre

DNI terminados en 7: 15 de diciembre

DNI terminados en 8: 16 de diciembre

DNI terminados en 9: 16 de diciembre

Jubilaciones y pensiones que superen un haber mínimo

DNI terminados en 0 y 1: 17 de diciembre

DNI terminados en 2 y 3: 18 de diciembre

DNI terminados en 4 y 5: 19 de diciembre

DNI terminados en 6 y 7: 22 de diciembre

DNI terminados en 8 y 9: 23 de diciembre

Pensiones No Contributivas