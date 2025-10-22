EEUU confirma que comprará poca carne argentina y alerta por la fiebre aftosa







La secretaria de Agricultura, Brooke Rollins, confirmó que el volumen de importaciones será reducido y que el principal desafío está en los controles sanitarios.

La secretaria de Agricultura de Estados Unidos, Brooke Rollins, advirtió que su país comprará poca carne argentina y alertó por el riesgo de fiebre aftosa. Reuters

La secretaria de Agricultura de Estados Unidos, Brooke Rollins, afirmó que su país comprará “poca carne argentina” y advirtió que cualquier apertura del mercado deberá garantizar la seguridad sanitaria frente al riesgo de fiebre aftosa. La funcionaria explicó que las conversaciones con el Gobierno argentino continúan, pero anticipó que el volumen de exportaciones será limitado.

Rollins confirmó que la administración de Donald Trump mantiene un diálogo con la Argentina por exportaciones de carne vacuna, aunque pidió prudencia ante las expectativas del sector agroexportador. “No será mucho lo que compremos”, aseguró, y puso el foco en los controles sanitarios por la fiebre aftosa.

Carne Importacion Importación Inflacion Inflación Precios Consumo Mariano Fuchila La funcionaria explicó que Estados Unidos consume unas 12 millones de toneladas métricas de carne bovina al año, de las cuales 10 millones se producen internamente. “Los otros dos millones se producen By hay diferentes partes de eso. Está McDonald’s y la carne molida versus los cortes musculares reales, que son para muchos estadounidenses la parte saludable de esto”, detalló.

Prioridad sanitaria para la industria ganadera Rollins insistió en que cualquier apertura deberá “garantizar la seguridad sanitaria del rodeo estadounidense”. “Argentina enfrenta un problema de fiebre aftosa y en el Departamento de Agricultura tenemos que garantizar que nuestra industria ganadera esté segura”, subrayó.

También recordó que existen otros desafíos, como el gusano barrenador del ganado proveniente de México, motivo por el cual se mantienen estrictos controles de importación. “Vamos a asegurarnos de que nuestra industria ganadera esté protegida, pero este es un mercado muy matizado y muy complejo”, puntualizó.

la-secretaria-agricultura-los-estados-unidos-brooke-rollins-junto-al-presidente-donald-trump Según fuentes del Departamento de Agricultura citadas por CNBC, los equipos técnicos de ambos países trabajan en protocolos sanitarios y de trazabilidad antes de autorizar nuevos cupos. El diálogo forma parte de un marco más amplio de acercamiento entre las administraciones de Trump y el Gobierno argentino, orientado a “revisar y modernizar” los estándares de importación. Rollins aprovechó la entrevista para hablar de las nuevas políticas del gobierno republicano sobre el consumo de grasas saturadas. “Estamos trabajando para hacer que Estados Unidos vuelva a ser saludable”, señaló. Explicó que buscan “cambiar las pautas sobre el regreso a las grasas saturadas” y equilibrar la producción y el consumo de proteínas animales.