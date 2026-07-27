Donald Trump amenazó a Irán con imágenes creadas con IA sobre un ataque a la isla de Kharg

El presidente de Estados Unidos publicó en Truth Social una serie de imágenes generadas con inteligencia artificial. El posteo tuvo lugar en medio de la tensa paz en Medio Oriente.

Trump recurrió a imágenes creadas con inteligencia artificial para advertir a Irán con un supuesto bombardeo sobre la isla de Kharg, el principal centro de exportación de petróleo del país, en medio de la tensión en Medio Oriente.

Donald Trump volvió a elevar el tono de sus advertencias contra Irán , aunque esta vez recurrió a imágenes generadas con inteligencia artificial para transmitir su mensaje. A través de su red social Truth Social, el mandatario estadounidense difundió una serie de publicaciones que recrean un supuesto ataque contra la isla iraní de Kharg, principal centro de exportación de petróleo del país, además de otras escenas que muestran la captura de buques de Teherán por parte de Estados Unidos.

Las publicaciones llegaron en un momento de relativa calma en el conflicto, luego de dos noches consecutivas sin bombardeos estadounidenses y mientras continúan los contactos diplomáticos para intentar contener la escalada militar. Sin embargo, el contenido compartido por Trump volvió a alimentar las tensiones en una región que sigue bajo máxima tensión.

Entre las ilustraciones difundidas aparece una escena con aviones de combate bombardeando instalaciones de la isla de Kharg bajo la leyenda "Strike on Kharg" ("Ataque a Kharg"). En otra imagen, Trump posa sobre la cubierta de un barco con una bandera estadounidense mientras una bandera iraní aparece en el suelo, acompañada por el mensaje: "It's Our Oil Tanker Now!" ("¡Ahora es nuestro petrolero!").

La secuencia concluye con otra imagen que muestra la explosión de un barco iraní bajo el texto "No More Engines" ("No más motores"), reforzando el tono desafiante de las publicaciones. También difundió una ilustración en la que aparece al mando de un buque de guerra con una gorra que lleva la inscripción FAFO , un acrónimo de la expresión en inglés "Fuck Around and Find Out", utilizada como advertencia de represalias ante acciones hostiles.

La isla de Kharg ocupa un lugar central en la infraestructura energética de Irán. Desde ese enclave del Golfo Pérsico sale la mayor parte del petróleo que exporta el país, por lo que un eventual ataque tendría un fuerte impacto tanto sobre la economía iraní como sobre el mercado energético internacional.

Las publicaciones muestran un hipotético ataque a la principal terminal petrolera iraní y se producen mientras Washington y Teherán mantienen contactos para evitar una nueva escalada del conflicto.

Las nuevas publicaciones de Trump se producen pocos días después de que el mandatario advirtiera que Estados Unidos respondería con ataques contra infraestructura iraní si Teherán volvía a atacar embarcaciones en el estrecho de Ormuz. Ese endurecimiento del discurso coincide con el aumento de los precios del petróleo y con la persistente incertidumbre sobre la evolución del conflicto en Medio Oriente.

En plena pausa de los enfrentamientos, el presidente de Estados Unidos publicó imágenes generadas con IA que recrean un ataque a una instalación petrolera clave de Irán, reavivando la tensión entre ambos países.

El tráfico marítimo en el mar Rojo disminuye tras ataques hutíes

El tráfico marítimo por el estrecho de Mandeb se redujo el domingo después de que los hutíes yemeníes atacaran instalaciones petroleras sauditas a lo largo de la costa del mar Rojo, mientras que el tránsito por el estrecho de Ormuz se mantuvo bajo durante el fin de semana, según los datos de Kpler sobre el transporte marítimo publicados el lunes.

11 buques de carga atravesaron el domingo el estrecho de Bab el-Mandeb, lo que representa el nivel más bajo en meses, según los datos.

Desde la semana pasada, el tráfico en el mar Rojo se ha visto interrumpido frente a las costas de Yemen por los hutíes, alineados con Teherán, quienes buscan bloquear las exportaciones sauditas, lo que agrava el conflicto entre Estados Unidos e Irán que ya ha estrangulado el suministro de petróleo a través del estrecho de Ormuz.

La interrupción del tráfico marítimo provocó que los precios de los cargamentos físicos de crudo en Oriente Medio, Europa y África se dispararan la semana pasada hasta alcanzar máximos de dos meses.

Siete de los buques que atravesaron el estrecho de Mandeb eran petroleros, tres de los cuales entraron en el mar Rojo. Dos de ellos son superpetroleros (VLCC, por sus siglas en inglés) que se dirigen al puerto de Yanbu para cargar crudo saudita, mientras que el tercero es un buque vinculado a Rusia, según los datos.