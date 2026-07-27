EEUU: tiroteo en un festival dejó al menos tres muertos y varios heridos en Seattle + Agregar ámbito en









El hecho ocurrió durante un evento gastronómico y dejó varias víctimas fatales, entre ellos un niño. Hay un detenido y buscan a otro sospechoso.

Un nuevo tiroteo se desarrolló en EEUU Foto: AP

Un tiroteo registrado en un festival gastronómico en el centro de Seattle, Estados Unidos, provocó la muerte de tres personas y dejó cuatro heridos, según informaron autoridades policiales. El ataque se produjo durante la tarde del domingo, en un espacio que reunía a vecinos y turistas.

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De acuerdo con la policía, uno de los sospechosos ya fue detenido, mientras continúa la búsqueda de un segundo implicado que podría haber participado del hecho.

Investigación en curso y conmoción en la ciudad El subjefe del Departamento de Policía local explicó que inicialmente se había informado un número menor de víctimas fatales, pero luego se confirmó el fallecimiento de una persona que se encontraba hospitalizada, elevando la cifra a tres. En tanto, los heridos —incluido un niño— permanecen fuera de peligro.

El subjefe del Departamento de Policía local explicó que inicialmente se había informado un número menor de víctimas fatales, pero luego se confirmó el fallecimiento de una persona que se encontraba hospitalizada, elevando la cifra a tres. Testigos relataron haber escuchado múltiples disparos alrededor de las 18:00, lo que generó escenas de pánico en el predio. La alcaldesa de la ciudad calificó el episodio como un “acto de violencia atroz” y expresó su solidaridad con las familias afectadas.

El hecho generó un fuerte impacto en la comunidad, especialmente por haberse producido en un evento pensado para la convivencia y el encuentro social, y reavivó el debate sobre la seguridad en espacios públicos en Estados Unidos.