Irán desafía a Donald Trump y ratifica su control sobre el estrecho de Ormuz

Teherán aseguró que no retomará las negociaciones con Estados Unidos y ratificó que continúa controlando el paso estratégico, pese a la pausa en los ataques.

Irán ratificó que mantiene el control del estrecho de Ormuz pese a la pausa en los bombardeos estadounidenses.

El Gobierno de Irán aseguró que mantiene el control del estrecho de Ormuz y descartó haber solicitado una reanudación de las negociaciones con Estados Unidos , pese a la pausa en los bombardeos ordenada por Donald Trump. Mientras continúan los contactos indirectos entre ambas partes, la tregua sigue bajo observación.

Luego de que Estados Unidos suspendiera su campaña de bombardeos tras dos semanas de ofensiva, las autoridades iraníes adoptaron un tono desafiante y reiteraron que siguen controlando el estrecho de Ormuz , uno de los corredores marítimos más importantes para el comercio mundial de petróleo. Según Teherán, la interrupción de los ataques no modifica su posición sobre esa vía estratégica.

El vocero del Ministerio de Relaciones Exteriores iraní, Esmail Baghaei , rechazó además las versiones que indicaban que su país había solicitado volver a negociar con Washington. Durante una conferencia de prensa afirmó que "los informes sobre que Irán solicitó negociaciones con Estados Unidos son inventados" , y remarcó: "Eso no está en nuestro ADN" .

En paralelo, medios estatales iraníes aseguraron que seis embarcaciones que intentaban atravesar el estrecho sin autorización fueron obligadas a regresar. Además, insistieron en que la única ruta de navegación habilitada es la establecida por Irán , mientras que las demás permanecen cerradas o inutilizables.

Aunque el discurso público de ambas partes mantiene un tono confrontativo, funcionarios regionales sostuvieron que existen avances en los esfuerzos de mediación para evitar una nueva guerra abierta en Medio Oriente.

De acuerdo con esas fuentes, Qatar y Pakistán trabajan para acercar posiciones entre Washington y Teherán e intentar restablecer el acuerdo de alto el fuego provisional que había quedado debilitado tras los recientes intercambios de ataques.

Baghaei reconoció que los mediadores continúan transmitiendo mensajes entre ambos gobiernos, aunque aclaró que no existen negociaciones directas con Estados Unidos. También confirmó que Irán y Omán comenzaron conversaciones para desarrollar mecanismos que permitan administrar el tránsito marítimo en el estrecho, aunque subrayó que la vía permanece cerrada.

El estrecho de Ormuz sigue en el centro de la disputa entre Irán y Estados Unidos. Getty Images

La pausa militar alivió al petróleo, pero persiste la incertidumbre

La decisión de Donald Trump de detener temporalmente los bombardeos respondió, según funcionarios estadounidenses, a la recomendación de sus asesores militares, quienes consideraron que la ofensiva había alcanzado el límite de sus objetivos operativos y que comenzaban a escasear los blancos militares disponibles.

Tras conocerse la suspensión de las operaciones, el precio internacional del petróleo cayó más de un 8%, impulsado por la expectativa de una normalización del suministro global. Sin embargo, durante las últimas horas se registraron incidentes con drones en Jordania e Irak que alimentaron las dudas sobre la estabilidad del alto el fuego de facto.

Mientras tanto, Estados Unidos mantiene vigente su bloqueo naval y asegura que continúa monitoreando la situación en la región. Con el programa nuclear iraní aún sin resolver y las negociaciones directas paralizadas, el futuro del estrecho de Ormuz y de la tregua dependerá de la capacidad de los mediadores para sostener el diálogo entre ambas partes.