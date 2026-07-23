Llevó el auto al mecánico y días después descubrió que lo usaba como vehículo de aplicación + Agregar ámbito en









Un joven aseguró que encontró su vehículo circulando por la ciudad cuando todavía debía permanecer en el taller. Grabó la escena, la publicó en redes sociales y el video se volvió viral.

Un mecánico estafó a un cliente en Marcos Paz

Lo que comenzó como una reparación mecánica terminó convirtiéndose en una de las historias más comentadas en las redes sociales. Un joven de la localidad bonaerense de Marcos Paz afirmó que encontró su propio automóvil circulando por la calle, pese a que el vehículo seguía, supuestamente, en el taller donde lo había dejado para reparar una falla.

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El protagonista del episodio es Kevin Scholles, quien compartió un video en TikTok en el que muestra el momento en que reconoce su Chevrolet Corsa mientras manejaba por la ciudad. Según explicó, el mecánico le había informado que el auto aún no estaba listo y que recién podría retirarlo algunos días después.

Sin embargo, la sorpresa fue mayor cuando advirtió que el vehículo no estaba siendo probado tras la reparación, sino que estaría siendo utilizado para realizar viajes mediante una aplicación de transporte.

El video se volvió viral y desató todo tipo de comentarios Mientras seguía al automóvil, el joven registró la escena con su teléfono celular y expresó su incredulidad al descubrir que el auto que había dejado en el taller estaba circulando con normalidad.

Lejos de reaccionar con enojo en ese momento, decidió tomarse la situación con humor y bromeó sobre lo ocurrido. "Cuando me quiera cobrar, le voy a descontar los días que estuvo trabajando", comentó entre risas, haciendo referencia al supuesto uso comercial que se le habría dado al vehículo.

La publicación rápidamente acumuló miles de reproducciones y comentarios en TikTok. Muchos usuarios manifestaron su sorpresa por la situación, mientras que otros respondieron con humor e incluso sugirieron que el propietario reclamara parte de las ganancias obtenidas durante los días en que el auto habría estado prestando servicio. Más allá del tono distendido con el que el dueño contó la anécdota, el caso volvió a poner sobre la mesa la importancia de la confianza entre clientes y talleres mecánicos, especialmente cuando los vehículos permanecen varios días fuera del control de sus propietarios.

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