El Banco Mundial girará u$s300 millones a la Argentina para focalizar el esquema de subsidios al gas









El organismo confirmó la aprobación del desembolso que se destinará a optimizar el acceso a la asistencia económica para hogares vulnerables. Buscan brindar sostenibilidad al sector energético.

Los fondos deberán destinarse a mejorar el registro de beneficiarios de subsidios al gas.

El Banco Mundial (BM) anunció este viernes la aprobación de un financiamiento adicional de u$s300 millones a la Argentina. Los fondos se destinarán a un programa que tiene por fin la optimización de los subsidios al gas, con especial foco en los hogares más vulnerables y la sostenibilidad fiscal y ambiental del sector energético. El plan prevé la integración de los beneficiarios de gas envasado a un registro para mejorar el acceso a la asistencia económica.

El giro de nuevos fondos se encuentra enmarcado en el proyecto de “Apoyo a la transición a un sector eléctrico sustentable”, que respaldó la mejora del Registro de Acceso a los Subsidios Energéticos (RASE), a partir del cual se avanzó en la reclasificación de 1,2 millones de hogares que, de acuerdo a sus ingresos, requieren de la asistencia económica para acceder al servicio.

Marianne Fay, directora del Banco Mundial para Argentina, Paraguay y Uruguay, se refirió al desembolso del organismo. “Acompañamos los esfuerzos del gobierno por continuar mejorando la focalización de los subsidios de gas para que lleguen a las poblaciones más vulnerables, quienes destinan un mayor porcentaje de sus ingresos en satisfacer sus necesidades energéticas”, afirmó.

banco mundial El Banco Mundial amplía financiamiento a la Argentina En lo que tiene que ver con las especificaciones del desembolso, el monto total del financiamiento será de u$s300 millones, con margen variable. Asimismo, prevé que sean reembolsables en 32 años y con un período de gracia de 7 años.

Mediante el nuevo proyecto, el organismo, a través del Gobierno nacional, prevé alcanzar tanto a usuarios de red como de gas envasado, con "especial atención" en "los hogares de bajos ingresos y regiones sin acceso a gas por red", principalmente en poblaciones donde la dependencia del gas envasado para satisfacer sus necesidades energéticas, principalmente, para cocinar, es mayor a la habitual.

El proyecto tiene como fin simplificar, armonizar y modernizar los diversos esquemas de subsidios para el suministro de gas. El objetivo, según consignan desde el BM, es mejorar tanto la eficiencia como la accesibilidad mediante "la integración de los beneficiarios de gas envasado a un registro, facilitando su acceso a subsidios y programas complementarios". La revisión del esquema de subsidios y su ajuste a los patrones de consumo de energía de los hogares, permitiría "mejorar la equidad del sistema y el uso de la energía", disminuir su uso e incentivar medidas de eficiencia energética para "reducir gastos innecesarios".