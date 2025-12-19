EEUU intensificó los ataques a embarcaciones próximas a Venezuela: ya son más de 100 los muertos + Seguir en









El Comando Sur confirmó una nueva ofensiva contra dos buques que, según Washington, estaban vinculados al narcotráfico.

Uno de los ataques fue difundido por el Comando Sur a través de un video oficial publicado en redes sociales.

El gobierno de Estados Unidos llevó adelante este viernes un nuevo ataque contra dos embarcaciones que navegaban por el Caribe -cerca de Venezuela-, en una operación que, según las autoridades norteamericanas, estaba dirigida contra estructuras dedicadas al narcotráfico internacional. Como consecuencia de la ofensiva, murieron al menos cinco personas, lo que eleva a 105 el total de fallecidos en este tipo de acciones militares iniciadas meses atrás.

El contenido al que quiere acceder es exclusivo para suscriptores.

La operación fue confirmada por el Comando Sur de Estados Unidos, que informó que los ataques se realizaron en aguas internacionales. A través de un comunicado publicado en la red social X, el organismo militar indicó que la Fuerza de Tarea Conjunta Southern Spear ejecutó “acciones cinéticas letales” contra dos buques que, de acuerdo con la inteligencia estadounidense, eran operados por organizaciones consideradas terroristas.

Cuestionamientos legales y críticas internacionales a la ofensiva militar Según la versión oficial, las embarcaciones transitaban por rutas habituales del narcotráfico y participaban en operaciones de tráfico de drogas. El Comando Sur detalló que tres personas murieron en el primer buque y dos en el segundo, y aseguró que no se registraron heridos entre las fuerzas estadounidenses. Sin embargo, no se aportaron pruebas sobre la carga transportada ni se difundió información sobre la identidad de los tripulantes, una situación que se repitió en ataques anteriores.

Las acciones militares fueron cuestionadas por especialistas en derecho internacional y por legisladores estadounidenses, quienes sostienen que podrían constituir ejecuciones extrajudiciales contrarias a la legalidad internacional. En la misma línea, Naciones Unidas expresó su preocupación por este tipo de bombardeos, que se desarrollan fuera de un marco de conflicto armado declarado.

Desde la Casa Blanca, la administración del presidente Donald Trump defendió de manera reiterada la campaña militar, iniciada en septiembre, y sostuvo que forma parte de una estrategia para combatir amenazas a la seguridad nacional. En total, se contabilizan unos 27 ataques contra embarcaciones en la región.

En ese contexto, el secretario de Estado, Marco Rubio, afirmó en una conferencia de prensa que la principal amenaza para Estados Unidos proviene de organizaciones criminales transnacionales, especialmente ligadas al narcotráfico. El funcionario también apuntó contra el gobierno de Nicolás Maduro, al que acusó de mantener vínculos con redes criminales y actores considerados terroristas. “Venezuela es un régimen ilegítimo que no coopera con nosotros y que mantiene relaciones con elementos criminales y terroristas”, sostuvo Rubio, al justificar la continuidad de las operaciones militares en el Caribe.