Las monedas conmemorativas por el Mundial 2026 se agotaron en pocas horas

El Banco Central había anunciado el lanzamiento el pasado miércoles. El diseño homenajea el gol de Diego Maradona a Inglaterra en 1986.

El Banco Central de la República Argentina (BCRA) comunicó que, debido a la enorme demanda del público, se agotaron las 2.500 monedas conmemorativas por la Copa Mundial de la FIFA 2026 . A partir del lunes, las piezas ya no estarán disponibles para su compra en el stand numismático del organismo, ubicado en el edificio del BCRA.

Aquellas personas que completaron el formulario digital, realizaron el pago correspondiente mediante transferencia y fueron notificadas por el Banco podrán retirar sus monedas en la sede de Reconquista 250 (ingreso por Reconquista 266 ), de lunes a viernes entre las 10 y las 14.

La institución monetaria había presentado días atrás una moneda de plata conmemorativa dedicada al Mundial 2026 , inspirada en uno de los momentos más emblemáticos de la historia del fútbol: el segundo gol de Diego Maradona a Inglaterra durante el torneo de México 1986 , considerado el mejor tanto en la historia de los mundiales.

Sin embargo, la presentación desató una fuerte controversia. En la descripción oficial no se mencionó en ningún momento el nombre de Diego Armando Maradona , el autor del mítico gol. La publicación del BCRA precisó únicamente: “ El reverso ilustra la jugada del segundo gol argentino del 22 de junio de 1986 en el partido contra la selección inglesa, del que se cumplirán 40 años en 2026”.

Esa omisión fue interpretada por muchos usuarios como un gesto político. En redes sociales, coleccionistas y fanáticos cuestionaron al organismo por no incluir una referencia explícita al ídolo, considerado un símbolo eterno de la pasión futbolera argentina .

En la descripción oficial no se mencionó en ningún momento el nombre de Diego Armando Maradona.

El homenaje no logró consenso

La emisión de esta pieza buscó atraer a los aficionados a la numismática y conmemorar los 40 años del Mundial de México 1986, donde la Selección Argentina alcanzó su segunda consagración.

Al mismo tiempo, la moneda rinde tributo a la próxima edición de la copa que se jugará por primera vez en conjunto entre Estados Unidos, Canadá y México, un hecho inédito en la historia de la competencia.

No obstante, la ausencia del nombre de Maradona transformó una iniciativa de homenaje en un foco de debate público. El episodio evidenció, una vez más, que los íconos del fútbol argentino siguen siendo un terreno emocional y político, donde cada gesto u omisión provoca una respuesta inmediata.

Diseño y características de la moneda

La moneda se distinguió por su alto valor artístico y simbólico, combinando la historia del fútbol con elementos de la identidad nacional. En el anverso, se observa una pelota que atraviesa la superficie, como metáfora de la pasión argentina por el deporte más popular del país.

En la parte superior figura la inscripción REPÚBLICA ARGENTINA, mientras que en el borde inferior se lee COPA MUNDIAL DE LA FIFA 2026TM.

El reverso reproduce la secuencia del histórico gol de 1986, mostrando la trayectoria de la pelota y los jugadores rivales que fueron superados hasta llegar a la red. En el centro del campo se ubica el valor facial simbólico de $10, y en el exergo inferior aparece el año de acuñación 2025.

Finalmente, en el arco superior se inscribe BANCO CENTRAL DE LA REPÚBLICA ARGENTINA, y en el inferior vuelve a destacarse la leyenda COPA MUNDIAL DE LA FIFA 2026TM.

Con esta pieza, el BCRA buscó unir memoria deportiva, orgullo nacional y pasión por el coleccionismo, aunque el resultado final terminó generando más debate que consenso.