Tras la licitación del FGS, el Banco Ciudad anunció que bajó la tasa para créditos hipotecarios + Agregar ámbito en









La nueva tasa de interés preferencial, fija, es del 6,5%, y tendrá como objetivo créditos para acceder a la primera vivienda.

Los créditos del Banco Ciudad a tasa promocionada se pueden gestionar a través de las sucursales o por la página web.

El Banco Ciudad anunció que bajó la tasa de interés de los créditos hipotecarios para facilitar la compra de la primera vivienda. Con las nuevas condiciones, los préstamos tendrán una de las cuotas más baja del mercado, similar o menor a lo que cuesta un alquiler.

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La nueva tasa de interés preferencial, fija, es del 6,5%. Por ejemplo, para un préstamo del Banco Ciudad en UVAs de $100 millones, al plazo máximo de 25 años, la cuota inicial es de $658.000; en este caso, quienes lo pidan deberán acreditar ingresos totales desde $2.632.000.

La medida también se explica con el fondeo obtenido en la primera licitación de una fracción del Fondo de Garantía de Sustentabilidad de la ANSES, dispuesta por el Gobierno nacional, que impulsa el crecimiento del crédito hipotecario en Argentina.

Quienes pueden acceder al crédito Los créditos están disponibles tanto para empleados en relación de dependencia que cobren o migren su cuenta sueldo al Banco Ciudad, así como para monotributistas y autónomos.

La cuota de entrada al crédito no puede superar el 25% de los ingresos del hogar, y los solicitantes pueden presentar hasta un garante para sumar capacidad crediticia.