El Brandware bancario, la llave para que los bancos tengan una marca propia, ganen rentabilidad y fidelicen clientes

El Brandware es un concepto en crecimiento, comparable a la idea de “marca propia” o “private label”. La novedad es que, de un tiempo a esta parte, son cada vez son más los bancos -no sólo las empresas- los que han decidido sumarse a esta tendencia . Hay una buena razón para ello: al utilizar Brandware, las entidades financieras pueden alimentar sus marketplaces con productos de alto nivel y con una marca propia. Así, logran eliminar intermediarios en la cadena de distribución, lo que resulta en una mayor rentabilidad .

Del lado del consumidor final, me gusta pensar en el Brandware como un conjunto de servicios que facilitan el acceso a un producto, pero a un precio mucho más bajo, especialmente aquellos de origen tecnológico que suelen fabricarse en China. Para tomar una dimensión, el precio de venta al público será un 10% menor que otro producto de iguales características de marcas reconocidas.

Las ventajas que se visualizan entre los bancos que ya ejecutan el Brandware, como el Bank Of América con su marca Quince, consisten en lograr un beneficio para los clientes de las entidades (pagan menos por un mismo producto) y así, trabajar en la fidelización. Por otro lado, al atraer nuevos clientes, los bancos dejan de depender de las políticas comerciales de las marcas que no son de su titularidad y de los sellers. Se evita así la posibilidad de una mala reputación por no publicar productos de alta rotación que se venden en otros marketplaces o por tener un PVP más caro. La inversión en marketing hace que el banco aumente el valor de su marca, lo que habilita la posibilidad de determinar el posicionamiento que quiere darle a los productos de su marca de acuerdo a las características de sus clientes.