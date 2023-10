Llega al país el Primer Programa Ejecutivo de Brandware Bancario

La tendencia mundial innovadora en el sector bancario de hacer Brandware, desarrollar marcas propias, cambió la forma en que las entidades financieras operan en el mercado. Por primera vez en la región, se lanza un Programa de Brandware Bancario , bajo la dirección de Fabián Colussi -creador del concepto de Brandware y Best Seller por su libro “Brandware, conoce el gran secreto de Amazon” publicado por el gigante de Seatlle hace 3 años- junto con la Asociación de Bancos Públicos y Privados de la República Argentina (ABAPPRA) y la UCEMA.

Las ventajas que se visualizan entre los bancos que ya ejecutan el Brandware, como el Bank Of América con su marca Quince, son incrementar las políticas industriales del país generando nuevos empleos, el que más se beneficia es el cliente del banco al pagar menos por un mismo producto y así se logra fidelización y se atraen nuevos clientes, los bancos dejan de depender de las políticas comerciales de las marcas que no son de su titularidad y de los Sellers, se evita generar mala reputación por no publicar productos de alta rotación que se venden en otros marketplaces o por tener un PVP más caro, la inversión en Marketing que hace el banco aumenta el valor de su marca o sea de un activo intangible de la entidad, el banco determina el posicionamiento que quiere darle a los productos de su marca de acuerdo a las características de sus clientes, la comisión promedio que ganan los bancos por intermediar en la venta de un producto de otras marcas es del 10% y con Brandware es del 32% en promedio, el precio de venta al público será un 10% menor que otro producto de iguales características de marcas reconocidas, las ventas online del banco incrementan hasta 3 veces más si se tiene una línea de productos completa y con inventario constante, se incrementan las ventas de servicios financieros complementarios a sus cliente.