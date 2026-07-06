Francia apeló tres tarjetas amarillas y crece la presión sobre la FIFA tras el caso Balogun

La Federación Francesa de Fútbol pidió anular las amonestaciones que recibieron Michael Olise, Manu Koné y Bradley Barcola frente a Paraguay. El reclamo llega luego de que la FIFA aceptara revisar la sanción de Folarin Balogun tras un pedido de Donald Trump y mientras en Inglaterra también buscan revertir una expulsión.

La Federación Francesa de Fútbol (FFF) presentó un recurso ante la FIFA para solicitar la anulación de las tarjetas amarillas que recibieron Michael Olise, Manu Koné y Bradley Barcola.

La polémica por las decisiones disciplinarias en el Mundial 2026 suma un nuevo capítulo. La Federación Francesa de Fútbol (FFF) presentó un recurso ante la FIFA para solicitar la anulación de las tarjetas amarillas que recibieron Michael Olise, Manu Koné y Bradley Barcola durante la victoria por 1-0 sobre Paraguay en los octavos de final.

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La confirmación llegó de Guy Stéphan, ayudante de Didier Deschamps, quien fue consultado sobre el alcance del reclamo: "Sí. Sobre las tres" , respondió al confirmar que la apelación alcanza a los tres futbolistas.

El objetivo de Francia es evitar que sus jugadores lleguen condicionados al cruce de cuartos de final frente a Marruecos. Si cualquiera de ellos vuelve a ser amonestado en ese encuentro, quedará automáticamente suspendido para una eventual semifinal.

El pedido francés se produce apenas luego de que la FIFA aceptara revisar la sanción al delantero estadounidense Folarin Balogun , quien había sido expulsado y finalmente quedó habilitado para disputar los octavos de final.

La decisión tomó mayor repercusión luego de que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, revelara públicamente que mantuvo conversaciones con autoridades de la FIFA para solicitar la revisión de la tarjeta roja , una situación inédita que generó cuestionamientos sobre los criterios disciplinarios del organismo.

Con ese antecedente, distintas federaciones comenzaron a explorar mecanismos para revertir sanciones recibidas durante el torneo.

El reclamo también llegó al Reino Unido

La controversia también escaló en Inglaterra. Tras la expulsión del defensor Jarell Quansah frente a México, los parlamentarios británicos Noah Law y Melanie Onn enviaron una carta al presidente de la FIFA, Gianni Infantino, para solicitar que la suspensión automática del futbolista sea postergada hasta después del Mundial, tomando como antecedente el caso Balogun.

En paralelo, la Football Association (FA) analiza si existen fundamentos reglamentarios para presentar una apelación formal por la sanción del defensor inglés.

En ese contexto, la apelación presentada por Francia representa un nuevo intento de aprovechar el precedente abierto por la FIFA. La resolución del organismo no solo será determinante para los cuartos de final, sino que también podría marcar el criterio con el que se resolverán futuros reclamos disciplinarios durante el resto del Mundial 2026.