El repuesto de un Tesla que puede salirte más caro que el propio auto

La empresa eleva el costo de sus repuestos, especialmente la batería, uno de los componentes más caros de reemplazar fuera de garantía.

Qué pasa si tengo que cambiar la batería de mi Tesla Model S.

Tesla se consolidó como una de las marcas más influyentes dentro del mercado de autos eléctricos, impulsando un cambio profundo en la forma de pensar la movilidad. Sus vehículos se destacan por la tecnología, la autonomía y el software, pero también introdujeron una lógica distinta en lo que respecta al mantenimiento y los repuestos, que no siempre sigue los parámetros tradicionales de la industria automotriz.

A diferencia de los autos a combustión, los eléctricos reducen la cantidad de piezas móviles y, en teoría, los costos de mantenimiento cotidiano. Sin embargo, cuando se trata de componentes clave como la batería, el sistema de gestión electrónica o ciertos repuestos estructurales, los valores pueden ser considerablemente más altos. Esto se debe tanto al costo de la tecnología como al modelo de producción y distribución de piezas que maneja la marca.

tesla-va.jpg Foto: expansion.com Cuánto cuesta reemplazar la batería de un Tesla Model S Reemplazar la batería de un Tesla Model S es una de las reparaciones más costosas que puede enfrentar un propietario fuera de garantía. Esto se debe a que el vehículo utiliza packs de gran capacidad, que pueden rondar los 90 a 100 kWh, además de tecnología original y sistemas de gestión avanzados que encarecen tanto la pieza como el trabajo técnico necesario.

En un service oficial de Tesla, el costo total del reemplazo suele ubicarse entre 15.000 y 22.000 dólares, dependiendo del año del modelo, la capacidad de la batería y el país donde se realice el servicio. Este valor incluye la batería nueva o remanufacturada por Tesla, la mano de obra especializada y la reprogramación del sistema.

En algunos casos extremos, sobre todo en modelos antiguos o con packs de mayor capacidad, el precio puede acercarse al valor de mercado del vehículo usado. Por ese motivo, el reemplazo de batería suele ser el principal punto de debate cuando se analiza el costo real de mantener un Tesla Model S a largo plazo.

Tesla.png Foto: Johnathon Cook Cuánto podría costar el reemplazo en un taller no oficial Optar por un taller independiente o no oficial puede reducir de forma considerable el gasto. En estos casos, lo habitual es recurrir a baterías reacondicionadas, remanufacturadas o incluso usadas provenientes de otros vehículos siniestrados, pero con módulos en buen estado. El costo total en un taller no oficial suele ubicarse entre 10.000 y 15.000 dólares, incluyendo batería e instalación. En situaciones puntuales, si se consigue un pack usado en buenas condiciones, el valor puede bajar aún más, aunque esto implica asumir mayores riesgos en términos de durabilidad y garantía. La principal diferencia frente al servicio oficial está en la garantía y el soporte. Mientras Tesla ofrece respaldo directo y actualizaciones de software asociadas al reemplazo, los talleres independientes suelen brindar garantías más cortas y limitadas. Aun así, para muchos usuarios, esta opción resulta la única económicamente viable frente al alto costo del reemplazo oficial.

